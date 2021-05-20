Рівень глюкози у крові: норма і відхилення від неї

Глюкоза у крові – це цукор, який кров постачає до всіх клітин тіла, забезпечуючи їх таким чином енергією. Цей показник необхідно постійно тримати на контролі (особливо чим старшою стає людина), адже тільки так можна знизити ризик виникнення діабету і серцево-судинних захворювань у майбутньому.

За статистикою, в Україні від діабету потерпає 1,5 мільйона осіб, ще 3 – 4 мільйони мають схильність до цього захворювання, а порушення метаболізму глюкози разом зі стійким підвищенням артеріального тиску залишається одним із ключових факторів ризику хвороб системи кровообігу.

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Рівень цукру в крові змінюється впродовж дня / Фото Pexels

Глюкозу ми отримуємо із харчових продуктів. Наш організм здатний самостійно регулювати її оптимальний рівень, який буде достатнім для забезпечення клітин енергією та не настільки високому, щоб перевантажувати кровотік, оскільки для підтримки життєво важливих функцій організму склад крові повинен залишатися стабільним.

Рівень цукру у крові змінюється протягом дня. Після прийому їжі він зростає, після чого (приблизно за годину), знижується. Найнижчим рівень глюкози в організмі є зранку, натще.

У цій статті ми розглянемо, що таке глюкоза, якими мають бути її показники у крові, а також як утримувати рівень цукру у крові у здорових межах.

Який рівень глюкози у крові вважається оптимальним

Фахівці у галузі охорони здоров'я вважають, що нормальним показником рівня цукру у крові натще є нижче 5,5 ммоль/літр*. Але у контролі за рівнем глюкози у крові важливим є не якийсь конкретний показник. Наша мета – утримати цей рівень у межах здорового діапазону.

У хворих на цукровий діабет показник норми цукру у крові суттєво відрізняється. Американська діабетична асоціація рекомендує пацієнтам з цукровим діабетом утримувати рівень глюкози у крові у діапазоні 3,9 – 7,2 ммоль/літр натщесерце. У наступні 2 години після прийому їжі рівень цукру у крові не повинен перевищувати 10 ммоль/літр.

Переконайтеся, що рівень глюкози у вашій крові відповідає показникам норми.

Рівень глюкози у крові на голодний шлунок Рівень глюкози у крові після прийому їжі (приблизно через півтори години) Здорова людина 4,0 – 5,9 ммоль/л До 7,8 ммоль/л Пацієнт з діабетом 1-го типу 5 – 7 ммоль/л Приблизно 5 – 9 ммоль/л Пацієнт з діабетом 2-го типу 4 – 7 ммоль/л Приблизно 5 – 8,5 ммоль/л

*У США та деяких інших країнах рівень глюкози у крові вимірюється у мг/дц. Для українців більш звичним є вимірювання у ммоль/л. В інтернеті можна знайти безліч ресурсів, які допоможуть конвертувати мг/дц у ммоль/л.

Що таке глюкоза

Отримавши вуглеводи з їжею, наша травна система перетворює їх на молекули цукру різної складності. Складні вуглеводи, такі як лактоза, яка присутня у молочних продуктах, важче розщеплюються організмом, оскільки містять різні типи молекул цукру.

Глюкоза – це продукт розпаду вуглеводів, простий цукор, який клітини організму можуть легко перетворювати в енергію. Цукор надходить у кров безпосередньо із травної системи після завершення процесу травлення. Однак глюкоза може потрапити у клітини, тільки якщо у кровотоку циркулює достатня кількість інсуліну.

Інсулін – це білок, який "готує" клітини до прийому глюкози. Тож якщо не буде достатньої кількості інсуліну або ж якщо ці клітини набудуть стійкості до його впливу, змушені будуть "голодувати".

Після споживання їжі концентрація цукру у крові зростає. Підшлункова залоза автоматично вивільняє інсулін, сприяючи переміщенню глюкози з крові до клітин. Оскільки дедалі більше клітин отримує глюкозу, рівень цукру у крові поступово нормалізується.

Печінка і м'язи зберігають надлишок глюкози у вигляді глікогену. Глікоген відіграє важливу роль у досягненні гомеостазу (збалансованого стану в організмі), що допомагає організму належно функціонувати в умовах дефіциту чи повної відсутності їжі.

Якщо людина не їстиме протягом деякого часу, концентрація глюкози у крові знижуватиметься, а тому підшлункова залоза змушена буде виділяти інший гормон – глюкагон, який запускатиме процес розпаду глікогену до глюкози, нормалізуючи у такий спосіб рівень цукру у крові.

Що таке гіперглікемія



Гіперглікемія: як визначити / Фото Pexels

Постійно високий рівень цукру у крові є ознакою патологічного стану, який називають "гіперглікемією".

Найчастіше на гіперглікемію страждають люди з погано контрольованим діабетом, синдромом Кушинга та деякими іншими захворюваннями, а також особи, які приймають стероїдні гормони (у таблетках).

Гіперглікемія зазвичай розвивається, коли підшлункова залоза виробляє недостатню кількість інсуліну або коли клітини організму стають менш чутливими до нього. Без інсуліну глюкоза не може потрапляти в клітини і, відповідно, починає накопичуватися у кровотоку.

Гіперглікемія проявляється:

сухістю у роті;

частими позивами до сечовипускання;

підвищеним відчуттям спраги;

втомою;

запамороченням;

"затуманеним" зором;

головним болем;

нудотою;

слабкістю.

Постійна гіперглікемія може призводити до інсулінорезистентності. Чутливість клітин до інсуліну знижується. Відповідно, знижується також кількість глюкози, яку вони поглинають. У кінцевому результаті розвивається діабет 2-го типу.

Неконтрольований діабет негативно впливає на дрібні кровоносні судини, які забезпечують поживними речовинами й киснем нерви, нирки, сітківку ока та інші органи.

Постійна гіперглікемія може призводити до серйозних наслідків для здоров'я, зокрема:

сліпоти;

захворювань нирок, що ведуть до розвитку ниркової недостатності;

еректильної дисфункції;

оніміння і поколювання пальців ніг та рук, що є результатом постійного ушкодження нерва;

появи виразок на шкірі стоп;

поганим загоєнням ран;

підвищеним ризиком виникнення інфаркту та інсульту.

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Гіпоглікемія



Гіпоглікемія: як визначити / Фото Pexels

Гіпоглікемія розвивається, коли концентрація цукру у крові опускається нижче норми. Люди, які страждають на діабет, мають підвищений ризик виникнення як гіперглікемії, так і гіпоглікемії.

Ранніми ознаками гіпоглікемії є:

поколювання (пощипування) губ;

тремтіння рук та інших частин тіла;

блідість обличчя;

підвищена пітливість;

прискорене серцебиття;

тривожність;

запаморочення.

Мозок людини потребує постійних поставок глюкози. Різке зниження рівня глюкози у крові може призводити до:

потьмарення свідомості і дезорієнтації;

труднощів з концентрацією уваги;

агресії.

Рідше можуть виникати судоми або ж людина може втрачати свідомість. У людей, хворих на діабет, сильна гіпоглікемія може навіть стати причиною смерті!

Найпоширеніші причини гіпоглікемії:

діабет;

прийом окремих лікарських препаратів;

передозування інсуліном;

вживання алкоголю без споживання їжі (оскільки печінка не виділяє глікогену);

деякі захворювання, особливо важкі гепатити і порушення роботи нирок;

анорексія.

Надмірне продукування організмом інсуліну або ж його прийом у вигляді лікарських засобів також може призводити до гіпоглікемії.

Деякі пухлини можуть супроводжуватися зниженням рівня цукру у крові, оскільки вони виробляють хімічні речовини, подібні до інсуліну. Пухлина також може "втягувати" велику кількість глюкози, позбавляючи енергії здорові тканини організму.

Люди, які перенесли операцію із шунтування шлунка, також можуть потерпати від гіпоглікемії, оскільки споживають менше їжі, ніж до операції.

Незидіобластоз (рідкісне захворювання у дітей, яке характеризується збільшенням бета-клітин) може призводити до надлишкового продукування інсуліну у підшлунковій залозі.

Як утримати рівень глюкози у межах норми

Якщо у вас є симптоми підвищеного або зниженого рівня цукру у крові, негайно зверніться до лікаря!

Людям, які страждають на діабет, слід особливо уважно ставитися до підтримки постійного рівня цукру у крові у рамках рекомендованих показників. Однак і людям, які не хворіють на цю недугу, також слід дотримуватися здорового стилю життя, що дозволить уникнути у майбутньому розвитку цукрового діабету та його ускладнень.

Щодо харчування, ключовою рекомендацією є вибір продуктів з низьким глікемічним індексом – тим, які не викликатимуть небезпечних коливань рівня глюкози у крові. Такий індекс має кожен продукт. Приміром, тістечка чи фастфуд володіють високим глікемічним індексом і, відповідно, викликають значне підвищення рівня цукру у крові.

Порівняймо. Глікемічний індекс вареної картоплі становить 78±4. Для порівняння, кавун має індекс 76±4, але містить мало вуглеводів (лише 8 грамів на 100 грамів продукту). Глікемічний індекс меду – 61±3, а молока стандартної жирності – лише 39±3.

Як моніторити рівень глюкози у крові



Як визначати рівень глюкози в крові / Фото Pexels

Важливою частиною ефективного контролю за діабетом є регулярне визначення рівня глюкози у крові.

Люди, які страждають на цукровий діабет, повинні кілька разів на день перевіряти рівень цукру у крові та відповідно планувати свою діяльність, організовувати харчування, підібрати дозу цукрознижуючих ліків або інсуліну.

Пацієнтам із діабетом 2-го типу визначати концентрацію цукру у крові необхідно щонайменше раз на день. Ті ж пацієнти, які вводять інсулін (тобто всі, у кого діагностували діабет 1-ого типу і деякі пацієнти з діабетом 2-ого типу), повинні перевіряти рівень глюкози у крові кілька разів на день.

Як нормалізувати рівень глюкози у крові

Належний моніторинг рівня цукру у крові дозволяє ефективно контролювати перебіг хвороби.

При незначному перевищенні норми покращити ситуацію допоможуть зміни у стилі життя і харчування. Дотримання здорової дієти, збагаченої фруктами й овочами, підтримка ваги у межах норми, а також мінімум 150 хвилин помірних, проте достатньо інтенсивних фізичних вправ щотижня – це саме те, що потрібно.

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