Високий рівень цукру в крові виникає, коли тіло неефективно використовує інсулін (гормон, який регулює рівень глюкози). Відповідно підвищується ризик розвитку предіабету та діабету різних ступенів. Однак не впадайте в паніку, оскільки існують немедикаментозні способи профілактики цих станів.

В Україні понад 200 тисяч людей мають тяжку форму цукрового діабету. Приблизно таке ж число тих, в кого спостерігається предіабет, який передує захворюванню. Тому неймовірно важливо вдаватися до додаткових методів профілактики захворювання, повідомляє Healthline. Профілактика неймовірно важлива не лише для тих, хто вже має проблеми з контролем рівня цукру в крові, але й для тих, хто вважає, що він перебуває поза групою ризику.

Тому пропонуємо 10 простих способів природним чином знизити рівень цукру в крові.

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Фізичні навантаження



Заняття спортом / Фото Pexels

Регулярні фізичні вправи можуть допомогти вам підтримати нормальну вагу та підвищити чутливість до інсуліну. Тобто завдяки спорту ваші клітини краще використовуватимуть наявний цукор у крові.

Також фізичне навантаження допомагає використовувати цукор в крові для скорочення м’язів. Тож заняття атлетикою, плаванням, швидкою ходьбою, бігом, їздою на велосипеді та танцями – це обовязкова умова профілактики.

Збільшіть вживання клітковини

Клітковина уповільнює перетравлення вуглеводів і засвоєння цукру. Але важливо знати, яку саме клітковину ви споживаєте.

Клітковина буває:

нерозчинна;

розчинна.

Хоча обидва види неймовірно важливі, розчинна клітковина допомагає контролювати рівень цукру в крові. Окрім цього, дієта з високим вмістом клітковини показана при діабеті 1 типу, як ефективний метод контролю захворювання.

Серед продуктів з високим вмістом клітковини виокремлюють:

овочі

фрукти

бобові

цільнозернові продукти

Слідкуйте за спожитими вуглеводами



Слідкуйте за раціоном / Фото Pexels

Ваше тіло розщеплює вуглеводи до цукру, який за допомогою інсуліну перетворюється в енергію. Якщо ви вживаєте надто багато вуглеводів або маєте проблеми з функціонуванням інсуліну, цей процес не відбувається. Відповідно – рівень глюкози в крові зростає.

Однак цьому можна запобігти.

Американська діабетична асоціація рекомендує слідкувати за спожитими вуглеводами та підтримувати їх оптимальний рівень в крові. Результати досліджень вказують, що дієти з низьким вмістом вуглеводів допомагають уникнути стрибкам цукру в крові.

Споживайте достатньо води

Вживання достатньої кількості води може допомогти вам підтримувати рівень цукру в крові в межах норми. Окрім цього, вода допомагає ниркам виводити надлишки цукру разом з сечею.

За даними досліджень, ті, хто пив більше води, мають менший ризик розвитку підвищеного рівня цукру в крові. До того ж регулярне вживання води допомагає регідратації крові, знижує рівень цукру в крові та може зменшити ризик діабету.

Вибирайте продукти з низьким глікемічним індексом



Обирайте їжу з низьким глікемічним індексом / Фото Pexels

Глікемічний індекс – це показник, який демонструє з якою швидкістю харчові продукти розщеплюється в організмі та перетворюється на глюкозу.

Серед продуктів з низьким та помірним глікемічним індексом виділяють:

булгур;

ячмінь

натуральні йогурти;

овес;

квасоля;

сочевиця;

бобові;

пшеничні макарони;

овочі без вмісту крохмалю.

Керуйте стресом

Під час стресу виділяється глюкагон і кортизол, які призводять до підвищення рівня цукру в крові.

Дослідження показують, що фізична активність, розслаблення та медитація значно зменшують стрес та знижують рівень цукру в крові.

Висипайтеся

Сон для профілактики діабету / Фото Pexels

Достатня кількість сну допомагає почуватися краще на всіх рівнях, а ось недостача сну та відсутність відпочинку впливають на рівень цукру та чутливість до інсуліну. Це може підвищувати апетит і сприяти набору ваги.

Окрім цього тривалий дефіцит сну зменшує викид гормонів росту і підвищує рівень кортизолу. Обидва вони відіграють важливу роль у регулюванні рівня цукру в крові

Їжте продукти, багаті хромом і магнієм

Високий рівень цукру в крові та діабет пов'язані з дефіцитом мікроелементів. Серед таких – мінерали хрому та магнію.

Хром бере участь у вуглеводному та жировому обміні. Це допомагає регулювати рівень цукру в крові. Нестача хрому може спровокувати погане засвоєння вуглеводів. Однак це питання повністю не вивчене.

Деякі дослідження людей з цукровим діабетом, показали, що достатнє вживання продуктів з хромом може допомогти контролювати захворювання. Тож включіть у свій раціон:

цільнозернові продукти

фрукти

овочі

горіхи

Також доведено, що магній сприяє підвищенню рівня цукру в крові, тоді як дефіцит мікроелементу пов'язаний з вищим ризиком розвитку діабету.

Продукти, багаті магнієм:

зелень;

гарбуз та гарбузове насіння;

тунець;

цільнозернові продукти;

темний шоколад;

банани;

авокадо;

квасоля.

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Експериментуйте з корицею

Кориця покращує чутливість до інсуліну, знижуючи інсулінорезистентність на клітинному рівні.

Дослідження показують, що кориця уповільнює розщеплення вуглеводів у травному тракті та зменшує підвищений рівень цукру в крові після їжі.

Додайте в раціон насіння пажитника

Пажитник є чудовим джерелом розчинної клітковини, яка може допомогти контролювати рівень цукру в крові. Багато досліджень показали, що його насіння може ефективно знижувати рівень цукру в крові у людей з діабетом та покращити толерантність до глюкози.

Втім, дієтологи зазначають, що рекомендована доза насіння пажитника становить 2–5 грамів на день.