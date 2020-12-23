Профілактика діабету: 10 простих способів знизити рівень цукру в крові
Високий рівень цукру в крові виникає, коли тіло неефективно використовує інсулін (гормон, який регулює рівень глюкози). Відповідно підвищується ризик розвитку предіабету та діабету різних ступенів. Однак не впадайте в паніку, оскільки існують немедикаментозні способи профілактики цих станів.
В Україні понад 200 тисяч людей мають тяжку форму цукрового діабету. Приблизно таке ж число тих, в кого спостерігається предіабет, який передує захворюванню. Тому неймовірно важливо вдаватися до додаткових методів профілактики захворювання, повідомляє Healthline. Профілактика неймовірно важлива не лише для тих, хто вже має проблеми з контролем рівня цукру в крові, але й для тих, хто вважає, що він перебуває поза групою ризику.
Тому пропонуємо 10 простих способів природним чином знизити рівень цукру в крові.
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Фізичні навантаження
Заняття спортом / Фото Pexels
Регулярні фізичні вправи можуть допомогти вам підтримати нормальну вагу та підвищити чутливість до інсуліну. Тобто завдяки спорту ваші клітини краще використовуватимуть наявний цукор у крові.
Також фізичне навантаження допомагає використовувати цукор в крові для скорочення м’язів. Тож заняття атлетикою, плаванням, швидкою ходьбою, бігом, їздою на велосипеді та танцями – це обовязкова умова профілактики.
Збільшіть вживання клітковини
Клітковина уповільнює перетравлення вуглеводів і засвоєння цукру. Але важливо знати, яку саме клітковину ви споживаєте.
Клітковина буває:
- нерозчинна;
- розчинна.
Хоча обидва види неймовірно важливі, розчинна клітковина допомагає контролювати рівень цукру в крові. Окрім цього, дієта з високим вмістом клітковини показана при діабеті 1 типу, як ефективний метод контролю захворювання.
Серед продуктів з високим вмістом клітковини виокремлюють:
- овочі
- фрукти
- бобові
- цільнозернові продукти
Слідкуйте за спожитими вуглеводами
Слідкуйте за раціоном / Фото Pexels
Ваше тіло розщеплює вуглеводи до цукру, який за допомогою інсуліну перетворюється в енергію. Якщо ви вживаєте надто багато вуглеводів або маєте проблеми з функціонуванням інсуліну, цей процес не відбувається. Відповідно – рівень глюкози в крові зростає.
Однак цьому можна запобігти.
Американська діабетична асоціація рекомендує слідкувати за спожитими вуглеводами та підтримувати їх оптимальний рівень в крові. Результати досліджень вказують, що дієти з низьким вмістом вуглеводів допомагають уникнути стрибкам цукру в крові.
Споживайте достатньо води
Вживання достатньої кількості води може допомогти вам підтримувати рівень цукру в крові в межах норми. Окрім цього, вода допомагає ниркам виводити надлишки цукру разом з сечею.
За даними досліджень, ті, хто пив більше води, мають менший ризик розвитку підвищеного рівня цукру в крові. До того ж регулярне вживання води допомагає регідратації крові, знижує рівень цукру в крові та може зменшити ризик діабету.
Вибирайте продукти з низьким глікемічним індексом
Обирайте їжу з низьким глікемічним індексом / Фото Pexels
Серед продуктів з низьким та помірним глікемічним індексом виділяють:
- булгур;
- ячмінь
- натуральні йогурти;
- овес;
- квасоля;
- сочевиця;
- бобові;
- пшеничні макарони;
- овочі без вмісту крохмалю.
Керуйте стресом
Під час стресу виділяється глюкагон і кортизол, які призводять до підвищення рівня цукру в крові.
Дослідження показують, що фізична активність, розслаблення та медитація значно зменшують стрес та знижують рівень цукру в крові.
Висипайтеся
Сон для профілактики діабету / Фото Pexels
Достатня кількість сну допомагає почуватися краще на всіх рівнях, а ось недостача сну та відсутність відпочинку впливають на рівень цукру та чутливість до інсуліну. Це може підвищувати апетит і сприяти набору ваги.
Окрім цього тривалий дефіцит сну зменшує викид гормонів росту і підвищує рівень кортизолу. Обидва вони відіграють важливу роль у регулюванні рівня цукру в крові
Їжте продукти, багаті хромом і магнієм
Високий рівень цукру в крові та діабет пов'язані з дефіцитом мікроелементів. Серед таких – мінерали хрому та магнію.
Хром бере участь у вуглеводному та жировому обміні. Це допомагає регулювати рівень цукру в крові. Нестача хрому може спровокувати погане засвоєння вуглеводів. Однак це питання повністю не вивчене.
Деякі дослідження людей з цукровим діабетом, показали, що достатнє вживання продуктів з хромом може допомогти контролювати захворювання. Тож включіть у свій раціон:
- цільнозернові продукти
- фрукти
- овочі
- горіхи
Також доведено, що магній сприяє підвищенню рівня цукру в крові, тоді як дефіцит мікроелементу пов'язаний з вищим ризиком розвитку діабету.
Продукти, багаті магнієм:
- зелень;
- гарбуз та гарбузове насіння;
- тунець;
- цільнозернові продукти;
- темний шоколад;
- банани;
- авокадо;
- квасоля.
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Експериментуйте з корицею
Кориця покращує чутливість до інсуліну, знижуючи інсулінорезистентність на клітинному рівні.
Дослідження показують, що кориця уповільнює розщеплення вуглеводів у травному тракті та зменшує підвищений рівень цукру в крові після їжі.
Додайте в раціон насіння пажитника
Пажитник є чудовим джерелом розчинної клітковини, яка може допомогти контролювати рівень цукру в крові. Багато досліджень показали, що його насіння може ефективно знижувати рівень цукру в крові у людей з діабетом та покращити толерантність до глюкози.
Втім, дієтологи зазначають, що рекомендована доза насіння пажитника становить 2–5 грамів на день.
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