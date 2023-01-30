Існує багато способів оновити ванну кімнату, не руйнуючи стіни. Почніть з простого балончика фарби або нових ручок для тумби. Ви здивуєтеся, наскільки ці маленькі деталі покращують простір.

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Як оновити ванну кімнату

Перефарбуйте стіни

У будь-якій кімнаті, враховуючи ванну, шар фарби є одним із найпростіших способів надати простору новий вигляд.

Виберіть відтінок, який підходить до того, що вже є в кімнаті, враховуючи колір дерева, плитки та підлоги. Світло-блакитний відтінок створить відчуття безтурботності, тоді як блідо-персиковий колір – романтичний і приємний.

Замініть ручки та інші деталі

Якщо замінити раковину чи тумби не виходить, слід задуматися над деталями. Ви можете замінити ручки для рушників, до тумби та дверей.

Зміна фурнітури у ванній кімнаті подібна до аксесуарів до вбрання – це завершальний штрих, який може покращити весь вигляд.

Поставте нову душову лійку

Стильна душова лійка може зробити ванну кімнату більш сучасною. Якщо купити її немає змоги, можна відполірувати до блиску стару. Для цього часто користуються оцтом.

Замініть стару лійку / Фото Unsplash

Оновіть завісу для душу

Фіранка для душу займає багато візуального простору у ванній кімнаті, тому заміна цієї однієї деталі, мабуть, найпростіша ідея оновлення.

Якщо ви не змінювали кільця для штор протягом десяти років, подумайте про те, щоб купити нові.

Покращте освітлення

Інколи, щоб покращити вигляд кімнати, достатньо змінити світильник. Подумайте над класичним варіантом, адже він підійде до будь-якого типу інтер'єру.