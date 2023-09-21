Бархатный диван очень роскошно смотрится и придает комнате драгоценности и изысканности. На самом деле, для того чтобы очистить бархатный диван не нужно особых специальных средств. Его можно почистить в домашних условиях, и он будет выглядеть свежо и роскошно.

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О том, как лучше очистить диван рассказала Мэри Марлоу Леверетт, которая имеет более чем сорокалетний опыт работы и более 20 лет пишет и консультирует, делясь своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства и методах удаления пятен.

Как часто чистить бархатный диван

Вы можете каждую неделю удалять специальной насадкой пылесоса пыль и шерсть от домашних животных. Они оставляют неприятный запах на обивке, поэтому стоит этого избавиться. Если на диване появилось пятно, промокните его белой тканью или бумажными полотенцами. Впрочем, не стоит тереть пятно, поскольку это приведет к еще большему проникновению грязи в волокна.

Что нужно иметь для удаления пятна

Насадка в пылесосе для обивки дивана;

Ручной отпариватель для одежды;

Салфетки из микрофибры;

Большая чаша;

Резиновые перчатки или валик для ворса;

Посудомоечная жидкость;

Бумажные полотенца;

Кукурузный крахмал или тальк.



Бархатный диван можно легко отчистить дома / Фото Pexels

Как почистить бархатный диван.

Тщательно пропыленосьте диван. Начните с верхней части дивана и используйте ручной пылесос со щеткой для обивки или насадку со шлангом и щеткой.

Используйте перекрывающиеся проходы, чтобы пылесосить пыль. Не забудьте пропылесосить спинку дивана и под подушками.

Очистка бархата паром

Наполните ручной отпариватель для одежды. Держите насадку отпаривателя в нескольких сантиметрах от поверхности бархата.

Затем протрите влажный бархат сухим полотенцем из микрофибры, чтобы смыть грязь. Добавьте немного пены для общей очистки

Смешайте две чашки теплой воды и 1/2 чайной ложки жидкости для мытья посуды в большой миске. Создайте пену с помощью рук или напора из крана. Окуньте смоченную ткань из микрофибры только в пену (она не должна капать).

Начните с верхней части дивана и осторожно протрите его влажной тканью круговыми движениями. Продолжайте переходить к чистому участку ткани по мере переноса грязи.

После очистки каждого участка протрите его чистой влажной тканью из микрофибры, чтобы смыть остатки мыла.

Как удалить пятна с дивана

Нанесите кукурузный крахмал или тальк на пятно. Оставьте порошок на месте не менее восьми часов. После этого уберите порошок пылесосом.