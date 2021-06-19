Основні причини безсоння: що допоможе позбутися від проблем зі сном

Хронічне безсоння, як правило, є наслідком стресу, життєвих подій або звичок, що порушують сон. Лікування основної причини може допомогти усунути безсоння.

Стрес

Проблеми з приводу роботи, школи, здоров’я, фінансів чи сім’ї можуть негативно впливати на сон, оскільки стрес може підтримувати активність мозку вночі. Стресові життєві події або травми, наприклад, смерть або хвороба коханої людини, розлучення або втрата роботи – також можуть призвести до безсоння.

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Графік поїздок або роботи

Добові ритми людини діють як внутрішній годинник, керуючи циклом сну, обміном речовин і температурою тіла. Їх порушення може призвести до безсоння. Причиною порушень може бути також зміна часових поясів, нічні та ранкові зміни роботи, часті зміни графіку.

Поганий сон

До нього належать:

Нерегулярний графік сну.

Незручне місце для сну.

Використання ліжка для роботи, прийому їжі або перегляду телевізора.

Крім цього, можуть заважати комп'ютери, телевізори, відеоігри, смартфони чи інші екрани безпосередньо перед сном.

Занадто ситна вечеря

Легко перекусити перед сном – це нормально, але занадто багато їжі може спричинити відчуття незручності під час лежання. Багато людей також відчувають печію, зворотний потік кислоти і їжі зі шлунку в стравохід, що може не давати заснути.



Ситна вечеря / Фото MyDomaine

Порушення психічного здоров'я

Тривожні розлади, такі як посттравматичний стресовий розлад, можуть порушувати ваш сон. Занадто раннє пробудження або неспроможність заснути може бути ознакою депресії.

Ліки

Багато ліків можуть порушувати сон, наприклад, деякі антидепресанти та ліки проти астми або артеріального тиску. Також деякі знеболювальні, ліки проти алергії та застуди, а також препарати для схуднення, містять кофеїн та інші стимулятори, які можуть порушити сон.

Хвороби

Такі стани, як хронічний біль, рак, діабет, хвороби серця, астма, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, гіперактивна щитоподібна залоза, хвороба Паркінсона і хвороба Альцгеймера негативно впливають на сон.

Порушення сну

Апное уві сні призводить до того, що людина періодично протягом ночі перестаєте дихати, що перериває сон. Синдром неспокійних ніг викликає неприємні відчуття в ногах і майже непереборне бажання поворушити ними, що також може перешкодити заснути.

Кофеїн, нікотин і алкоголь

Кава, чай, кола та інші напої з кофеїном є стимуляторами. Їх вживання в другій половині дня або ввечері може перешкодити заснути вночі.

Нікотин в тютюнових виробах – ще один стимулятор, який може заважати сну. Алкоголь може допомогти заснути, але негативно впливає на глибокі стадії сну і часто викликає пробудження серед ночі.



Алкоголь / Фото Stylist

Ризики безсоння

Майже у кожного іноді буває безсонна ніч. Проте ризик безсоння більший, якщо:

• Зміни в жіночому організмі. Вважається, що гормональні зрушення під час менструального циклу і в період менопаузи можуть бути причиною безсоння. Проблеми зі сном часто виникають в період пременопаузи, коли нічна пітливість і припливи порушують сон.



Зміни в жіночому організмі / Фото Reader's Digest Asia

• Вік. Безсоння посилюється з віком у міру зміни режиму сну. У літніх людей часто виникають проблеми з тривалим сном протягом 8 годин. Інколи їм потрібно подрімати протягом дня, щоб отримати рекомендовані 8 годин сну протягом 24-годинного періоду. Крім того, з віком сон часто стає менш спокійним, тому шум або світло можуть сприяти швидшому пробудженню.

• Відсутність активності може також перешкодити хорошому нічному сну.

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• Зміни у здоров'ї, як хронічний біль через артрит або проблеми зі спиною, проблеми з сечовипусканням, а також депресія або занепокоєння можуть з віком також заважати сну.

• Вагітність. Безсоння часто зустрічається під час вагітності, особливо в першому і третьому триместрах. Коливання гормонів, нудота і підвищена потреба в сечовипусканні, біль, судоми – ось деякі зі змін в організмі, які можуть не давати спати при вагітності. Майбутні мами можуть також зіткнутися зі стресом та хвилюванням.