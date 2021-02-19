Проблема безсоння на тлі тривожності та стресу – одна з основних патологій сучасного світу. Як ефективно налагодити сон, які препарати застосовувати та чому варто звернутися до психотерапевта, розповіла у своєму інстаграм-аккаунті лікарка Надь Беата.

Безсоння – це неодноразові труднощі з ініціюванням сну, його підтримкою, якістю, що виникає, попри достатній час і можливості для сну. Всі ці фактори призводять до певної форми порушення денного функціонування.

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Конкретні критерії, характерні для безсоння розрізняються, але серед загальноприйнятих виділяють:

засинання триває довше 30 хвилин,

сон триває менш як 6 годин,

спостерігається пробудження більше ніж 3 рази на ніч,

людина переживає хронічно неякісний сон.

Безсоння зазвичай є тимчасовим або короткочасним станом. Однак у деяких випадках безсоння може перейти в хронічну форму.

Гостре безсоння

Триває до 1 місяця. Найчастіше воно виникає в умовах гострого ситуативного стресу і проходить, коли стресового стану більше немає або людина пристосовується до нього.

Хронічне безсоння

Триває понад 1 місяць, може бути пов’язане з широким розмаїттям медичних та психіатричних захворювань.

Діагностика та лікування

Пацієнти з тривалим безсонням повинні пройти наступні оцінки:

Загальна медична та психіатрична анкета для виявлення супутніх захворювань.

Оцінка сонливості, така як шкала сонливості Епворта.

Двотижневий журнал сну для визначення моделей сну і неспання та їх мінливості.

Згідно з рекомендаціями AASM (American Academy of Sleep Medicine), для початку лікування варто включити принаймні одне поведінкове втручання. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) вважається найкращою терапією для лікування пацієнтів з первинним безсонням. Хоча вона також ефективна при супутньому безсонні як допоміжна терапія.

Компоненти КПТ включають:

психосвіта про гігієну сну

когнітивна терапія

релаксаційна терапія

стимул-контрольна терапія

терапія обмеження сну

Медикаментозне лікування

Снодійні засоби – метод, який найчастіше використовується при безсонні. Хоча вони не є лікувальними, такий підхід може забезпечити симптоматичне полегшення при самостійному або додатковому застосуванні.

При застосуванні седативно-снодійних засобів важливо дотримувати запобіжних заходів: