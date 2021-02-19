Як боротися з безсонням за допомогою психотерапії: поради психіаторки
Проблема безсоння на тлі тривожності та стресу – одна з основних патологій сучасного світу. Як ефективно налагодити сон, які препарати застосовувати та чому варто звернутися до психотерапевта, розповіла у своєму інстаграм-аккаунті лікарка Надь Беата.
Джерело:інстаграм Надь Беата
Безсоння – це неодноразові труднощі з ініціюванням сну, його підтримкою, якістю, що виникає, попри достатній час і можливості для сну. Всі ці фактори призводять до певної форми порушення денного функціонування.
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Конкретні критерії, характерні для безсоння розрізняються, але серед загальноприйнятих виділяють:
- засинання триває довше 30 хвилин,
- сон триває менш як 6 годин,
- спостерігається пробудження більше ніж 3 рази на ніч,
- людина переживає хронічно неякісний сон.
Гостре безсоння
Триває до 1 місяця. Найчастіше воно виникає в умовах гострого ситуативного стресу і проходить, коли стресового стану більше немає або людина пристосовується до нього.
Хронічне безсоння
Триває понад 1 місяць, може бути пов’язане з широким розмаїттям медичних та психіатричних захворювань.
Діагностика та лікування
Пацієнти з тривалим безсонням повинні пройти наступні оцінки:
- Загальна медична та психіатрична анкета для виявлення супутніх захворювань.
- Оцінка сонливості, така як шкала сонливості Епворта.
- Двотижневий журнал сну для визначення моделей сну і неспання та їх мінливості.
Згідно з рекомендаціями AASM (American Academy of Sleep Medicine), для початку лікування варто включити принаймні одне поведінкове втручання. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) вважається найкращою терапією для лікування пацієнтів з первинним безсонням. Хоча вона також ефективна при супутньому безсонні як допоміжна терапія.
Компоненти КПТ включають:
- психосвіта про гігієну сну
- когнітивна терапія
- релаксаційна терапія
- стимул-контрольна терапія
- терапія обмеження сну
Медикаментозне лікування
Снодійні засоби – метод, який найчастіше використовується при безсонні. Хоча вони не є лікувальними, такий підхід може забезпечити симптоматичне полегшення при самостійному або додатковому застосуванні.
При застосуванні седативно-снодійних засобів важливо дотримувати запобіжних заходів:
- почати з найнижчої та утримувати найнижчу ефективну дозу впродовж всього періоду лікування
- уникати їх вживання протягом ночі
- використовувати їх лише тоді, коли це дійсно необхідно
- уникати застосування понад 2 – 4 тижні
- ніколи не поєднувати седативні та снодійні препарати з алкоголем.
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