Нутриціолог Катерина Йенсен розповіла, які продукти треба їсти ввечері та навела приклад страв.

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Перелік продуктів для корисної вечері:

  • звичайна картопля
  • солодка картопля
  • бурий рис
  • червоний рис
  • кукурудза
  • цільнозернові макарони
  • гречка
  • цільнозернова рисова локшина
  • запечені в духовці коренеплоди

Я пропагую здорове харчування і не пропоную вам з'їдати на вечерю тарілку рису або макаронів без супроводу. Є правила, як саме поєднувати ці продукти з іншими, – додала нутриціологиня.

Кількість цих продуктів на вашій тарілці має становити 1/3 частини.

Принцип поділу тарілки:

  • 1/3 – крупи, картопля, кукурудза, макарони і хліб
  • 1/3 – овочі в самих різних комбінаціях
  • 1/6 – білкові продукти (м'ясо, курка, риба, морепродукти, бобові)
  • 1/6 – жири (рослинна олія, горіхи, насіння)

Саме таке поєднання буде ідеальним і для хорошого сну, і для фігури, і для здоров'я.

Приклади страв, які відповідають такому поділу тарілки:

  • овочевий суп мінестроне з квасолею
  • цільнозернова паста з соусом
  • шматок риби, відварена картопля і салат зі свіжої зелені
  • шматок курки та запечені в духовці овочі
  • кіноа в кокосовому молоці з овочами
  • макарони з рибою та брокколі
  • бутерброди по-датськи⠀

 