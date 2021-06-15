Нутриціолог Катерина Йенсен розповіла, які продукти треба їсти ввечері та навела приклад страв.

Читайте також: 6 корисних сніданків: що приготувати зранку, не витрачаючи багато часу

Перелік продуктів для корисної вечері:

звичайна картопля

солодка картопля

бурий рис

червоний рис

кукурудза

цільнозернові макарони

гречка

цільнозернова рисова локшина

запечені в духовці коренеплоди

Я пропагую здорове харчування і не пропоную вам з'їдати на вечерю тарілку рису або макаронів без супроводу. Є правила, як саме поєднувати ці продукти з іншими, – додала нутриціологиня.

Кількість цих продуктів на вашій тарілці має становити 1/3 частини.

Принцип поділу тарілки:

1/3 – крупи, картопля, кукурудза, макарони і хліб

1/3 – овочі в самих різних комбінаціях

1/6 – білкові продукти (м'ясо, курка, риба, морепродукти, бобові)

1/6 – жири (рослинна олія, горіхи, насіння)

Саме таке поєднання буде ідеальним і для хорошого сну, і для фігури, і для здоров'я.

Приклади страв, які відповідають такому поділу тарілки: