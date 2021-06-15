Нутриціолог Катерина Йенсен розповіла, які продукти треба їсти ввечері та навела приклад страв.
Читайте також: 6 корисних сніданків: що приготувати зранку, не витрачаючи багато часу
Перелік продуктів для корисної вечері:
- звичайна картопля
- солодка картопля
- бурий рис
- червоний рис
- кукурудза
- цільнозернові макарони
- гречка
- цільнозернова рисова локшина
- запечені в духовці коренеплоди
Я пропагую здорове харчування і не пропоную вам з'їдати на вечерю тарілку рису або макаронів без супроводу. Є правила, як саме поєднувати ці продукти з іншими, – додала нутриціологиня.
Кількість цих продуктів на вашій тарілці має становити 1/3 частини.
Принцип поділу тарілки:
- 1/3 – крупи, картопля, кукурудза, макарони і хліб
- 1/3 – овочі в самих різних комбінаціях
- 1/6 – білкові продукти (м'ясо, курка, риба, морепродукти, бобові)
- 1/6 – жири (рослинна олія, горіхи, насіння)
Саме таке поєднання буде ідеальним і для хорошого сну, і для фігури, і для здоров'я.
Приклади страв, які відповідають такому поділу тарілки:
- овочевий суп мінестроне з квасолею
- цільнозернова паста з соусом
- шматок риби, відварена картопля і салат зі свіжої зелені
- шматок курки та запечені в духовці овочі
- кіноа в кокосовому молоці з овочами
- макарони з рибою та брокколі
- бутерброди по-датськи⠀