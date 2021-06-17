Ознаки залежності від роботи: які негативні наслідки має на здоров'я та методи боротьби

Залежність від роботи – складний стан, при якому у людини розвивається психологічна, емоційна і соціальна залежність від роботи. Це хронічне та прогресуюче захворювання. Про це повідомив ліцензований клінічний професійний консультант Метт Гловяк.

Клінічний психолог Браян Вінд пояснив, що люди з трудоголізмом можуть працювати упродовж довгих годин, навіть коли в цьому нема потреби, при цьому жертвувати сном заради роботи. Також можуть бути одержимі думками про роботу і відчувати стрес, якщо перестають працювати.

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Людині, яка залежна від роботи, психологічно важко відсторонитися. Навіть коли вона поза офісом чи закінчила робочий день.

Як впливає на здоров'я

Коли людина намагається відсторонитися від роботи, у неї з'являються нав'язливі думки. Вони можуть привести до високого рівня стресу, неспокою, депресії та проблем зі сном.

Ще у 2013 році дослідження продемонстрували, що хронічний стрес може підвищитися тиск і рівень кортизолу. Як результат, збільшується ризик серцево-судинних захворювань, діабету та навіть смерті.



Трудоголізм / Фото Relocate magazine

Залежність від роботи може призвести до:

самотності,

ізоляції,

депресії.

Крім того, можуть з'явитися й інші хвороби, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) або біполярний розлад.

Як впоратися з трудоголізмом

• Встановіть час відпочинку та дотримуйтеся цього розпорядку

"Це змушує нас зупинитися на певний час і почекати до наступного дня, щоб почати знову. Крім цього, допоможе нам знайти час, щоб розслабитися", – пояснив психолог Браян Вінд.

Часто це найважчий крок для людей, які мають нав'язливу потребу в роботі.

• Заплануйте щось після закінчення робочого дня

Наприклад, можна запланувати прогулянку, медитацію або приготування вечері після роботи. Розпорядок дня допоможе сформувати у трудоголіків структуру і зберегти їх залученість, навіть якщо вони не працюють.

• Час для друзів і сім'ї

Коли приділятимете їм час, це допоможе налагодити стосунки та відволіктися від роботи

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Якщо не можете впоратися з цим самостійно, варто звернутися за допомогою до спеціаліста.