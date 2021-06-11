Це зазначила ендокринологиня Катерина Григор'єва. Такі люди повільніше відновлюється після стресу, набагато частіше схильні до інфекцій та інших захворювань.
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На думку лікаря, якщо відстежити час нічних пробуджень, то можна виявити їх причини і налагодити сон.
5 – 6 година ранку
В цей час наднирники вже починають свою роботу, спонукаючи нас вставати та зустрічати новий день. Це відбувається відповідно до добових ритмів. Якщо рано лягли, прокинулися в цей час і не відчуваєте себе розбитим, то корекція не потрібна.
2 – 3 година ночі
Може бути через дефіцит вуглеводів при різкому переході на низьковуглеводне харчування.
Нерідко спостерігаю таку ситуацію на своїх курсах, коли прагнення учасників почати з понеділка все та відразу, заглушає голос розуму,
– розповіла ендокринологиня.
Ситуацію може виправити додавання в вечерю невеликої порції некрохмалистих коренеплодів або 1-2 ложок гречки або рису.
Складнощі із засипанням і приплив сил ввечері
При прогресуючій субклінічній дисфункції надниркових залоз спостерігається невелике вечірнє підвищення рівня кортизолу, яке бадьорить пацієнтів близько 22 – 24 годин. Люди відчувають прилив сил, якого їм так не вистачало протягом усього дня.
При вираженій субклінічній дисфункції надниркових залоз пацієнти часто схильні до гіпоглікемії (зниження рівня глюкози в крові – 24 канал) після прийому їжі. Особливо це помітно при зловживанні швидкими вуглеводами.
Якщо гіпоглікемія трапляється вночі, то кортизолу таким пацієнтам не вистачає. Підвищуються адреналін і норадреналін, викликаючи сильне серцебиття, холодний піт і панічні атаки, від яких людина прокидається.
Поверхневий і переривчастий сон
Привід задуматися про дефіцит прогестерону. Такі зміни можна спостерігати вже після 35 років, але яскраво виражені вони саме в період перименопаузи та менопаузи.
Лікарка радить перевірити статеві гормони та проконсультуватися з лікарем.
Ноктурія
Ноктурія – потреба сечовипускання від одного до декількох разів за ніч. У жінок хвороба пов'язана з гормональними порушеннями: нестача тестостерону чи одночасної нестачі естрогенів і андрогенів. У чоловіків може бути одним із симптомів гіперплазії передміхурової залози. З віком прогресує хвороба у жінок і у чоловіків, впливаючи на якість життя.
Зниження синтеза антидіуретичного гормону (вазопресину) в гіпофізі у літньому віці впливає на підвищене вироблення сечі вночі.