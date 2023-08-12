Люди вживають печінку різних птахів (курячу, індичу, качину чи гусячу) та риби (печінку тріски).

До слова Будьте обережні з насінням соняшника: воно може принести неочікувану шкоду

Загалом печінка містить фосфор, магній, цинк, натрій, кальцій. Вітаміни групи В, D, Е, К, β-каротин, аскорбінову кислоту. Аскорбінова кислота (вітамін С) позитивно впливає на нирки, покращує роботу головного мозку, підтримує зір, гладкість шкіри, здоров'я зубів і волосся. Та разом із цим печінку не можна вживати кільком категоріям людей.

Надмірне вживання печінки може завдати шкоди організмові. У печінці містяться екстрактивні речовини, які не рекомендовані до вживання людям похилого віку. Не варто її їсти людям з підвищеним вмістом холестерину в крові. У 100 грамах печінки присутні 100 – 270 міліграмів холестерину. А його високий вміст може призвести до стенокардії, інфаркту міокарда, інсультів.

Також не рекомендовано їсти печінку людям з подагрою. У ній багато пуринів, що утворюють в організмі сечову кислоту.