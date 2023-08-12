Люди употребляют печень разных птиц (куриную, индюшачью, утиную или гусиную) и рыбы (печень трески).

К слову Будьте осторожны с семенами подсолнечника: они могут принести неожиданный вред

В общем, печень содержит фосфор, магний, цинк, натрий, кальций. Витамины группы В, D, Е, К, β-каротин, аскорбиновую кислоту. Аскорбиновая кислота (витамин С) оказывает положительное влияние на почки, улучшает работу головного мозга, поддерживает зрение, гладкость кожи, здоровье зубов и волос. Однако вместе с этим печень нельзя употреблять нескольким категориям людей.

Чрезмерное употребление печени может нанести вред организму. В печени содержатся экстрактивные вещества, которые не рекомендованы к употреблению пожилым людям. Не следует ее есть людям с повышенным содержанием холестерина в крови. В 100 г печени присутствует 100 – 270 мг холестерина. А его высокое содержание может привести к стенокардии, инфаркту миокарда, инсультам.

Также не рекомендуется есть печень людям с подагрой. В нем много пуринов, образующих в организме мочевую кислоту.