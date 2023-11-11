Чому не можна натирати тіло дитини спиртом, щоб збити температуру: відповідь педіатра

Наносити на шкіру спирт – це старий народний метод, від якого в сучасному житті треба відмовитися. Домашній спосіб зменшити температуру може бути небезпечним для дітей.

Про всю небезпеку від такого методу розповіла педіатр та доктор медичних наук Моріан Ахманн. Вона наголошує, що батькам слід забути про втирання спиртом дитини, аби вилікувати лихоманку.

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Медичний спирт – це продукт побутової хімії. Він має безліч застосувань, включаючи дезінфекцію поверхонь чи шкіри перед уколом.

Протирання шкіри спиртом має тимчасовий охолоджуючий ефект, який триває хвилину чи дві, а загалом може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям.

Продукти, які ви наносите на шкіру, потім вбираються через шкіру в організм, що спричинить проблеми зі здоров’ям,

– зазначила педіатр Ахман.

Якщо медичний спирт потрапить в кровотік дитини, то може викликати небезпечні симптоми для організму.



Маленьким дітям не можна втирати спирт в шкіру / Фото Pexels

Перш за все, нанесення спирту на тіло дитини може спровокувати алкогольне отруєння. Їхня шкіра дуже чутлива, тож всмокче в себе алкоголь, а наслідки будуть жахливими. Алкогольна інтоксикація може призвести до порушення мозкової діяльності.

Алкоголь в кровотоці, особливо у маленьких дітей, може призвести до проблем із серцем, включаючи нерегулярне серцебиття та судоми.

Потенційні побічні ефекти настільки небезпечні, що ніколи не слід наносити на шкіру медичний спирт, щоб спробувати знизити високу температуру,

– розповіла Моріан Ахманн.

Зазначимо, що у випадку температури в дитини, варто звернутися до педіатра, який зробить обстеження та призначить лікування. Застосовувати домашні методи все ж таки не варто.

Якщо у дитини є температура, а ви як мама переживаєте, оскільки ще треба почекати трохи, аби ліки подіяли, тоді можете застосувати шматок тканини, попередньо змочений у прохолодній воді та поставити на лоба, спину чи під пахи. Однак пам’ятайте, що займатися самостійним лікуванням не варто.

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