Ви будете здивовані, скільки всього про стан вашого організму можуть розповісти одні тільки ваші нігті. Докторка медичних наук та дерматологиня Дебра Джаліман розповіла, які симптоми не варто ігнорувати.

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Жовті нігті

Жовтими ваші нігті можуть стати з кількох причин. Перш за все, це може відбутися саме собою через вік, проте іноді причиною стають лаки для нігтів або часте використання гель-лаку. Тож якщо у вас з'явилися жовті нігті, спробуйте кілька місяців відпочити від відвідування салону та дати своїм нігтям час відновитися.

Також у жовтий колір нігті може пофарбувати куріння. Виправити колір ваших нігтів у такому випадку допоможе відмова від цієї звички.

Втім, існує ще одна ймовірна причина жовтизни нігтів – синдром жовтих нігтів. За даними Інформаційного центру генетичних і рідкісних захворювань, зазвичай цей синдром супроводжується потовщенням нігтів та проблемами з диханням і набряком кінцівок. У такому випадку варто звернутися за медичною допомогою.

Сухі та потріскані нігті

М’які, ламкі нігті можуть виникнути через сухість нігтьової пластини. Це може бути через плавання, надмірне використання рідини для зняття лаку, часте миття посуду без рукавичок або просто життя в середовищі з низькою вологістю,

– поділилася дерматологиня Джаліман.

Втім, іноді ламкість нігтів можуть спричинити хімічні речовини. Втім, якщо ваші нігті ламкі постійно, вам варто поговорити з лікарем.

Для того, щоб зробити нігті міцнішими, вам варто використовувати зволожувальні лосьйони та олійки, адже нігті, як і шкіра, будуть вбирати поживні речовини, які захистять їх у майбутньому.

Білі плями

Ви точно помічали, що іноді на ваших нігтях з'являються білі плями, і зазвичай вони не значні. Наукова назва цього явища – лейконіхія, і здебільшого воно цілком безпечне.

Багато людей вважають, що білі плями на нігтях свідчать про нестачу кальцію в організмі, проте це не так. Часто ці плями є просто наслідком невеликої травми нігтя – наприклад, коли ви вдаряєтеся об щось пальцем.



Плями на нігтях можуть з'явитися через травми / Фото Pexels

Попри те, що лейконіхія безпечна, іноді вона може бути ознакою більш серйозних захворювань – зокрема печінкової чи ниркової недостатності. Тож звернення до спеціаліста – це найкращий спосіб визначити причину появи білих плям на нігтях.

Горизонтальні чи вертикальні полоски

У деяких людей на нігтях з'являються горизонтальні чи вертикальні полоски, і ці виступи зазвичай є наслідками травми нігтя. Та якщо ці полоски з'являються на кількох нігтях водночас, це може також свідчити про більш серйозну хворобу.

Горизонтальні виступи на нігті більш відомі як лінії Бо, і вони виникають через зниження активності матриці нігтів – це відбувається тоді, коли ваше тіло понаднормово працює, щоб боротися із хворобою. Окрім того, такі лінії можуть бути спричинені реакцією на певні ліки, наприклад, якщо людина нещодавно проходила хімієтерапію.