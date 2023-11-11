Почему нельзя натирать тело ребенка спиртом, чтобы сбить температуру: ответ педиатра

Наносить на кожу спирт – старый народный метод, от которого в современной жизни нужно отказаться. Домашний способ снизить температуру может быть опасным для детей.

Про опасность от такого метода рассказала педиатр и доктор медицинских наук Мориан Ахманн. Она отмечает, что родителям следует забыть о втирании спиртом ребенка, чтобы вылечить лихорадку.

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Медицинский спирт – это продукт бытовой химии. Он имеет множество применений, включая дезинфекцию поверхностей или кожи перед уколом.

Протирание кожи спиртом имеет временный охлаждающий эффект, который длится минуту или две, а в целом может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Продукты, которые вы наносите на кожу, затем впитываются через кожу в организм, что повлечет за собой проблемы со здоровьем,

– отметила педиатр Ахман.

Если медицинский спирт попадет в кровоток ребенка, может вызвать опасные симптомы для организма.



Маленьким детям нельзя втирать спирт в кожу / Фото Pexels

Прежде всего нанесение спирта на тело ребенка может спровоцировать алкогольное отравление. Их кожа очень чувствительна, поэтому впитает у себя алкоголь, а последствия будут ужасными. Алкогольная интоксикация может привести к нарушению мозговой деятельности.

Алкоголь в кровотоке, особенно у маленьких детей, может привести к проблемам с сердцем, включая нерегулярное сердцебиение и судороги.

Потенциальные побочные эффекты настолько опасны, что никогда не следует наносить на кожу медицинский спирт, чтобы попытаться снизить высокую температуру.

– рассказала Мориан Ахманн.

Отметим, что в случае температуры у ребенка следует обратиться к педиатру, который сделает обследование и назначит лечение. Применять домашние методы не стоит.

Если у ребенка есть температура, а вы как мама переживаете, поскольку еще нужно подождать немного, чтобы лекарства возымели действие, тогда можете применить кусок ткани, предварительно смоченный в прохладной воде и поставить на лоб, спину или под мышки. Однако помните, что заниматься самостоятельным лечением не следует.

Осенью мы очень часто подхватываем сезонные простуды, так что если у вас появился боль в горле, можете воспользоваться несколькими народными средствами Они не вредны и не противопоказаны, поэтому прежде чем вы отправитесь в аптеку, они значительно облегчат ваши симптомы.