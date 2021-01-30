Як приймати та чим запивати: перевірте, що ви знаєте про ліки – тест

Попри думку, що інструкція не має значення і ви можете приймати ліки так, як вам захочеться, деякі медикаменти все ж потребують особливої обережності. Пропонуємо вам перевірити, що ви знаєте про правильне застосування ліків.

Джерело: 24 канал

Медикаментозна терапія вважається найпопулярнішим методом боротьби з захворюваннями різної важкості, походження та тривалості. Тож не дивно, що сьогодні відомо чимало груп ліків в залежності від їх впливу: протизапальні, гормональні, знеболюючі, антидепресивні, снодійні, біорегуляційні, ті, що поліпшують обмінні процеси, нормалізують кровообіг чи боряться з патогенними мікроорганізмами. Закономірно, що в такому різномаїтті, можна з легкістю заблукати та заплутатися.

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Щоб виникало менше цієї плутанини, кожен виробник лікарських препаратів, доповнює упаковку спеціальними інструкціями, де чітко вказано спосіб та тривалість застосування та інші особливості, яка варто врахувати перед початком терапії.

На жаль, з інструкцією ознайомлюються не усі. Тож, щоб ви змогли самостійно перевірити свої знання (і дізнатися в яких випадках все ж варто звернутися до інструкції), пропонуємо пройти короткий тест!

МОЗ попереджує : недотримання інструкції застосування призведе до того, що ліки будуть недієвими або ж завдадуть шкоди.

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