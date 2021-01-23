Перша медична взаємодопомога чи самодопомога – це можливість врятувати життя чи полегшити біль потерпілого. При цьому для її реалізації необхідні елементарна компетенція та найпростіші засоби. Щоб дізнатися свій рівень знань – пройдіть простий тест.

Згідно з правилами надання першої допомоги, запропонованими МОЗ, ви повинні бути впевненими у своїх діях, щоб не нашкодити потерпілому. Якщо ж ви не впевнені у своїй компетенції – краще утриматися від порятунку, повідомляє Корисно 24.

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Дайте відповідь на кілька питань, щоб переконатися, що ви насправді знаєте про першу медичну допомогу.

Алгоритм дій може відрізнятися в залежності від уражень, хвороби або непередбаченої ситуації. Головне при порятунку – швидка мобілізація та послідовне виконання інструкції з надання першої медичної допомоги.