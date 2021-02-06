Перевірте, що ви знаєте про передменструальний синдром – тест

ПМС – це не захворювання і не тимчасове пригнічення настрою. Це складний циклічний комплекс симптомів, який виникає у деяких жінок дітородного віку у лютеїнову фазу менструального циклу. При цьому симптоми та патогенез в кожної жінки проявляється по-різному.

Через те, що кожна жінка має свої унікальні причини, симптоми та реакції на ПМС, в сучасній культурі закорінилася думка, що ПМС – це щось абстрактне та науково недоведене. Але це зовсім не так. Щоб доказати це, пропонуємо пройти короткий тест на знання фактів та міфів про передменструальний синдром.

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Для початку прояснимо, що ПМС – це нозологічна одиниця, яка присутня в міжнародній класифікації хвороб і має цілком певний код. У цього синдрому є симптоми, характерні механізми виникнення, різноманітні методи лікування та способи профілактики.

Якщо ви чуєте про це вперше – радимо не зволікати та пройти тест, який розкаже вам чимало нового про ПМС.

ПМС може бути спровокований різними факторами:

порушенням гормонального фону жінки (відносна гіперестрогенія і дефіцит прогестерону у другу фазу менструального циклу),

інфекційними захворюваннями органів малого таза,

патологією щитовидної залози (гіпо- або гіпертиреоз),

патологією серцево-судинної системи,

патологією нирок і надниркових залоз,

порушенням центральної нервової системи,

гіповітамінозом,

хронічними стресами,

шкідливими звичками,

ускладненими пологами,

абортом.

Пам'ятайте, що болі, порушення настрою та загальна слабкість – це не норма. Якщо ви помічаєте у себе ускладнені симптоми ПМС – змініть звички, почніть вести здоровий спосіб життя, зверніться до кваліфікованого фахівця, встановіть точну причину дискомфорту та отримайте призначення на ефективне лікування.

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