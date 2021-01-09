Пройдіть тест та спробуйте відгадати, яке з цих тверджень – застаріла вигадка, а яке – медичний факт.

У кожного з нас є свій улюблений медичний міф в який ми продовжуємо вірити, попри те, що наука декілька разів спростувала все те, що нам розповідали старші родичі. Хтось – так же віддано, як і раніше, користується розчином перекису водню, хтось – продовжує вірити в дисбактеріоз та лікувати авітаміноз, треті – приймають препарати для покращення пам'яті.

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Попри це Корисно 24 вірить, що ви точно не входите в цей перелік та знаєте базові факти з області медицини та зможете впізнати правдиві твердження про людський організм.