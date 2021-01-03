Більшість жінок переконані: фізична активність і менструація – поняття несумісні. Але насправді це не так. Попри те, що впродовж кількох днів на місяць жінкам доводиться коригувати свій звичний спосіб життя, ці зміни не стосуються спорту.

Не існує жодних переконливих наукових досліджень, які б підтвердили необхідність обмежень фізичної активності у критичні дні, повідомляє Корисно 24. Навпаки – фахівці застерігають: повна гіподинамія під час місячних може бути навіть шкідливою, оскільки спричинить застій крові, а під час менструації потрібна хороша циркуляція крові у ділянці малого таза, яка сприятиме зменшенню больових відчуттів і дозволить жінці почуватися краще.

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Що відбувається в організмі жінки до та під час менструації

За кілька діб до початку менструації змінюється гормональний фон – рівні гормонів естрогену та прогестерону знижуються. Виникає сумнозвісний передменструальний синдром (ПМС), який супроводжується дратівливістю, апатією, частими перепадами настрою та іншими психологічними та фізичними проявами.

Під час менструації починає відшаровуватися ендометрій – функціональний шар, який вистилає матку зсередини. Разом із незаплідненою яйцеклітиною він виводиться назовні. Рівень естрогену підвищується. Водночас через крововтрату знижується рівень гемоглобіну, внаслідок чого організм втрачає звичну фізичну витривалість.

Яку фізичну активність обрати

У критичні дні лікарі рекомендують утриматися від важких та інтенсивних фізичних навантажень. Також слід відмовитися від кардіотренувань. Пам’ятайте: будь-яка фізична активність посилить менструальну кровотечу, а це означає, що надмірні навантаження можуть призвести до негативних наслідків, зокрема порушень менструального циклу і навіть аменореї, тобто повної відсутності менструацій.

Як тренуватися під час місячних / Фото Pexels

Фізичні навантаження повинні бути помірними, а якщо менструальні виділення є інтенсивними та рясними – легкими. У жодному разі не можна перенапружувати тіло. Тож у цей вразливий для жінки період від силових тренувань краще утриматися.

Медики та тренери рекомендують легку гімнастику, плавання, пілатес або йогу (однак не слід надмірно навантажувати м’язи малого таза). Щоб зменшити біль, варто спробувати стретчинг і вправи на розтягування. Гарною альтернативою є піші прогулянки.

Обмеження у заняттях спортом залежать від кількості днів менструальних виділень. Якщо менструація триває 5 днів, то полегшену програму тренувань рекомендується обирати у перші 3 дні циклу. Якщо ж менструація триває 3 дні, починати збільшувати навантаження можна уже з другої половини другої доби.

У критичні дні тренування з високою інтенсивністю і навантаженням (такі як вправи на прес, присідання, вправи на скручування тіла у ділянці малого таза) є небажаними.



Чи можна відвідувати басейн під час місячних / Фото Pexels

Не існує жодних застережень щодо занять у басейні, адже вода чудово розслабляє тіло, а м'язи пресу і тазу при цьому не зазнають надмірних навантажень. Перед відвідуванням басейну не завадить проконсультуватися з лікарем, який допоможе визначити загальний стан здоров’я. Не забудьте подбати про спеціальні засоби гігієни. Це можуть бути тампони або менструальна чаша – спеціальна ємкість, виготовлена з медичного силікону, яка так само як і тампон вводиться у піхву, але не абсорбує виділення, а накопичує їх (як посудина). Крім того, використання менструальних чаш не пов'язують з такою небезпечною побічною реакцією як синдром токсичного шоку (СТШ).

Але такий засіб особистої гігієни не рекомендується застосовувати при рясних менструальних виділеннях і хронічних запальних процесах в органах малого таза.

Коли варто відмовитися від тренувань

Від фізичних навантажень у ці дні доведеться повністю відмовитись, якщо під час тренувань у вас: