Ви будете здивовані: чому не варто заправляти постіль одразу після сну

Всі ми звикли до звичної ранкової рутини: застелити ліжко, зробити зарядку, вмити лице, почистити зуби та поснідати. Втім от багато хто може здивуватися, але застеляти ліжко одразу після пробудження не варто, пояснюємо чому.

У постільній білизні живуть пилові кліщі – мікроскопічні комахоподібні шкідники, які живляться мертвими клітинами шкіри людини. Дослідження показали, що вони "процвітають" у вологому середовищі. Вночі людина потіє, тож дуже важливо дати простирадлам провітритися після того, як ми встанемо зранку з ліжка.

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Будь-яка середньостатистична людина потіє за ніч, тож природно, що середовище вашого ліжка є ідеальним живильним середовищем для пилових кліщів вранці. Ось чому важливо не застеляти ліжко вранці 30 хвилин після пробудження. Це забезпечить кращу вентиляцію, яка допомагає розсіяти вологу та знизити загальну вологість у вашому ліжку",

– каже генеральний директор компанії MattressNextDay Мартін Сілі.

Відсунувши простирадла на деякий час, ви дасте постелі час випаруватися. Британське дослідження 2006 року зазначає, що це дійсно корисно робити для боротьби з кліщами.

Пилові кліщі не завдають нам прямої шкоди, однак вони посилюють симптоми алергії в багатьох людей, особливо в тих, хто бореться з астмою.



Періть постільну білизну раз на тиждень / Фото Pexels

За даними Американської асоціації легень, екскременти пилових кліщів (фекалії, сеча) викликають нежить, сльозотечу та чхання. Їхні залишки затримуються в тканинах постільної білизни.

Додамо, що за даними Sleep Foundation прати постільну білизну треба один раз на тиждень, щоб вона завжди залишалася свіжою і чистою