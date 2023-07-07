Ви пітнієте під час плавання, і ось що потрібно з цим робити

Ймовірно, ви ніколи навіть не замислювалися над тим, що під час тренувань у басейні чи плавання у річці ви також пітнієте. І це може бути проблемою та зрештою призвести до неприємних наслідків.

Часто люди плавають, але не п'ють воду. Навіщо – ви ж все одно перебуваєте у ній. Що ж, погана новина для шкіри, адже ваш організм потребує зволоження навіть під час водних тренувань.

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Що потрібно робити під час плавання

Так, під час плавання в басейні ви справді пітнієте. Ба більше – останнє дослідження 2022 року показало, що елітні плавці за кожну милю втрачають близько 200 мілілітрів поту, тобто майже цілу чашку. Навряд чи під час відпочинку на пляжі або годинного тренування ви спітнієте так само сильно, та забувати про зволоження не варто.

Це поширена помилкова думка, що вам не потрібна гідратація, коли ви плаваєте, тому що ви не відчуваєте потовиділення. Ви можете не відчувати потовиділення, тому що вода охолоджує вас, але це не означає, що ви не потієте,

– розповіла фізіологиня і тренерка Марні Сумбал.

Пити воду експерти радять не тільки після тренування, але і до нього та в процесі плавання.

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Та коли ви перебуваєте у воді, досить важко визначити, чи ви справді спітніли, і скільки води вам варто випити. Один з найпростіших способів – перевірити температуру свого тіла. Під час фізичної активності воно нагрівається, і організм регулює це тепло за допомогою потовиділення.



Під час плавання ваше тіло нагрівається / Фото Pexels

Підвищена температура тіла є ще однією ознакою. Наприклад, якщо басейн був холодним або злегка теплим, коли ви вперше зайшли, але тепер нагадує воду для ванни, це означає, що ваша внутрішня температура підвищилася, і ви, ймовірно, пітнієте під час плавання, навіть якщо ви не можете цього відчути,

– поділилася Сумбал.

Пити воду після тренування надзвичайно важливо, адже через недостатню гідратацію ви можете відчути цілий спектр негативних наслідків. Перш за все, погане зволоження може призвести до низького кров'яного тиску. Спробуйте пити більше води й у випадку, якщо у вас паморочиться у голові після того, як ви вилазите з басейну.