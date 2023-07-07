Вы потеете во время плавания, и вот что нужно с этим делать

Вероятно, вы никогда даже не задумывались, что во время тренировок в бассейне или плавания в реке вы также потеете. И это может быть проблемой и в конечном итоге привести к неприятным последствиям.

Часто люди плавают, но не пьют воду. Зачем – вы ведь все равно находитесь в ней. Что ж, плохая новость для кожи, ведь ваш организм нуждается в увлажнении даже во время водных тренировок.

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Что нужно делать во время плавания

Да, во время плавания в бассейне вы действительно потеете. Более того, последнее исследование 2022 года показало, что элитные пловцы за каждую милю теряют около 200 миллилитров пота, то есть почти целую чашку. Вряд ли во время отдыха на пляже или часовой тренировки вы вспотеете так же сильно, но забывать об увлажнении не стоит.

Это распространенное заблуждение, что вам не нужна гидратация, когда вы плаваете, потому что вы не чувствуете потоотделения. Вы можете не чувствовать потоотделение, потому что вода охлаждает вас, но это не значит, что вы не потеете,

– рассказала физиологиня и тренер Марни Сумбал.

Пить воду эксперты советуют не только после тренировки, но и к нему и в процессе плавания.

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Но когда вы находитесь в воде, достаточно трудно определить, действительно ли вы вспотели, и сколько воды вам стоит выпить. Один из самых простых способов – проверить температуру своего тела. Во время физической активности оно нагревается, и организм регулирует это тепло с помощью потоотделения.



Во время плавания ваше тело нагревается / Фото Pexels

Повышенная температура тела – еще один признак. К примеру, если бассейн был холодным или слегка теплым, когда вы впервые зашли, но теперь напоминает воду для ванны, это означает, что ваша внутренняя температура повысилась, и вы, вероятно, потеете во время плавания, даже если вы не можете этого почувствовать,

– поделилась Сумбал.

Пить воду после тренировки очень важно, ведь из-за недостаточной гидратации вы можете почувствовать целый спектр негативных последствий. Прежде всего плохое увлажнение может привести к низкому кровяному давлению. Попробуйте пить больше воды и в случае, если у вас кружится голова после того, как вы вылезаете из бассейна.