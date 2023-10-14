Втім ви повинні знати, що занадто багато з’їдженої лохини в деяких випадках має побічні ефекти, які можуть включати шлунково-кишкові розлади, гіпоглікемію та підвищений ризик кровотеч. Про шкоду від лохини розповів доктор медичних наук та сімейний лікар Американської академії сімейних лікарів Алекс Макдональд.

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Здуття живота та інші симптоми шлунково-кишкового тракту

Лохина багата на клітковину, а занадто велика її кількість в організмі може спричинити побічні ефекти з боку травної системи – здуття живота, гази та діарею.

Якщо ви вже з'їли багато клітковини і відчуваєте біль, то вам варто пити багато води та скоротити вживання продуктів з високим вмістом клітковини (наприклад, фруктів, овочів, цільнозернових продуктів), доки симптоми не зникнуть.

Ризик утворення тромбів

За даними Mount Sinai, в лохині міститься велика кількість вітаміну К, тому вживання великої кількості може підвищити ризик утворення тромбів

За даними Університету охорони здоров'я Мічигану, людям, які приймають таблетки для розрідження крові, рекомендовано підтримувати однаковий рівень крові вітаміну К в крові на день. А от раптове збільшення продуктів, які багаті на вітамін К, може призвести до підвищеного ризику утворення тромбів.



Побічні ефекти від вживання лохини / Фото Pexels

Утворює плями на зубах

За даними Американської стоматологічної асоціації (ADA) найбільше серед всіх можливих напоїв (кави, вина чи чаю) найбільш інтенсивну пігментацію на зубах утворює лохину. Вона знебарвлює зубну емаль та білу пломбу.

Щоб позбутися ефекту фарбування від лохини, треба почистити зуби одразу після того, як її з’їсте.

Алергічні реакції

Алерхія на лохину зустрічається не часто, втім деякі люди можуть бути чутливими до сполук, так званих саліцилатів, які в ній містяться. Лохина містить велику кількість саліцилатів – активного інгредієнта аспірину. Є люди, які мають алергію та непереносимість цих сполук.

До симптомів включають нудоту, блювоту, рефлюкс, гази та здуття живота, діарею та запор, нежить, головні болі.