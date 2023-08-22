У середині літа стартував ожиновий сезон, тож її варто їсти завдяки мінеральним речовинам, на які вона багата. Ожина містить вітаміни А, В1, В2, Е, С, Р і РР, також у ній є великий вміст вітаміну С.

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Ягода містить антиоксиданти, зміцнює нервову систему та допомагає протистояти стресам. У ній є клітковина, яка усуває проблеми з серцем і судинами та марганець, який допомагає засвоюватися вуглеводам. Вітамін К допомагає зміцнити кістки та покращити згортання крові.

Побічні властивості ожини

Та разом з тим ожина має певні побічні властивості, про які треба знати. Вона може викликати алергічну реакцію, яка супроводжуватиметься нудотою.

Ожина є сильним алергеном, тому від неї треба відмовитися у випадку індивідуальної непереносимості.



Побічні властивості ожини / Фото з Вікіпедії

Особливо не можна їсти ожину людям, які не переносять аспірин. Після вживання може розвинутися алергічна реакція, яка проявляється сльозоточивістю, поколюванням шкірного покриву обличчя, висипом та свербіжем шкіри.

Можливий розлад шлунка та порушення роботи серцевого м’яза. Не можна їсти ожину людям, які мають захворювання нирок. Також ягоду не рекомендовано вживати людям, які страждають хворобами тонкого кишечника і шлунка.

Їсти ожину не можна людям, які страждають цукровим діабетом на останніх стадіях. Кожній людині за день можна з’їдати не більше, ніж 300 грамів ожини. Від передозування ожиною з’являться такі симптоми, як сильний біль в животі, нудота, блювота, розлади шлунку, прискорений пульс та труднощі з диханням.