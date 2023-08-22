Головна перевага горіхів, окрім того, що вони дуже смачні й поживні, полягає у тому, що ними можна насолоджуватися, навіть якщо ви сидите на дієті. Попри досить високий вміст жиру ця їжа може надати чимало переваг вашому організму.

Цікаво 4 причини додати гриби до свого раціону: ось чому їх треба їсти

Чим корисні горіхи

Горіхи відомі своєю високою поживністю. Тільки одна порція, тобто 28 грамів горіхів, може забезпечити 23% від денної дози міді та 16% дози магнію. Чимало у горіхах і вуглеводів, проте їхній вміст відрізняється для різних сортів. Наприклад, фундук та бразильські горіхи містять менше, ніж 2 грами цієї сполуки на порцію.

Також цей продукт насичений антиоксидантами, зокрема поліфенолами. Ці сполуки можуть боротися з окисним стресом та нейтралізувати вільні радикали – нестабільні молекули, що пошкоджують клітини та можуть спричинити чимало захворювань.

Одне з нещодавніх досліджень показало, що звичайні волоські горіхи мають більшу здатність боротися з вільними радикалами, ніж риба. Окрім того, вживання горіхів може вплинути й на рівень "поганого" холестерину у вашій крові – зокрема, через 2 – 8 годин учасники експерименту відчули зниження цієї сполуки на 26 – 33%.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Додати горіхи до свого раціону потрібно й людям, які прагнуть скинути кілька зайвих кілограмів. Найкраще для цієї мети підійде мигдаль, адже дослідження показали, що він не сприяє набору ваги, а навпаки, допомагає зменшити талію.



Горіхи корисні для схуднення / Фото Pexels

Корисними горіхи будуть й для людей, які хворіють на діабет 2-го типу. Горіхи допомагають боротися з метаболічним синдромом, який дуже тісно пов'язаний з діабетом.

Окрім того, горіхи містять не так багато вуглеводів, тож не спричиняють різке підвищення рівня цукру в крові.

Не забувайте й про сильні протизапальні властивості горіхів. Хронічне тривале запалення може спричинити чимало проблем з організмом та збільшити ризики хронічних захворювань. Люди, які регулярно вживали горіхи, відчули помітне зменшення запалення та покращення імунітету.