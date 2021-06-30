Нутриціолог назвала 3 найтиповіші помилки людей, які починають худнути
Джерело:інстаграм dietolog.lana
Багато людей, коли хочуть позбутися зайвої ваги, допускають багато помилок у харчуванні. І так шкодять своєму здоров'ю.
Нутриціологиня Світлана Нікітчук назвала три найпоширеніші помилки при схудненні.
Читайте також: Як зменшити споживання солодкого влітку: практичні поради
Монодієти
Таких багато дієт в інтернеті – потрібно залишити у раціоні лише гречку, кефір або яблуки.
"Це не має нічого спільного з правильним харчуванням! Просто запам'ятайте це як аксіому! Будь-яка монодієта – це сильний стрес для організму", – розповіла лікарка.
Після закінчення такої дієти втрачені кілограми повернуться, а ще може додатися нові. Дефіцит вітамінів і мікроелементів, необхідних для правильного функціонування організму, не додає здоров'я.
Виключення з раціону цілих груп продуктів без вагомих підстав
За словами Світлани Нікітчук, найчастішим "втіленням зла" оголошують молочку, цукор, глютен і превентивно відмовляються від їх вживання.
Це загрожує не тільки дефіцитами, а й розвитком реальної, а не вигаданої непереносимості, – сказала лікарка.
Поради від нутриціологині:
- якщо у вас немає підтвердженої лактозної недостатності, то вам можна вживати молочні продукти.
- якщо немає алергії на глютен, діагностованою лікарем-алергологом, то вам можна зернові та борошняні продукти
- якщо ви дотримуєтеся норми вживання цукру, він вам не зашкодить
Не потрібно виключати молочні продукти з раціону \ Photo by Brian Suman on Unsplash
Знежирені продукти
Жири – це ворог №1 в уявленні багатьох людей, які худнуть. Але нашому організму вони потрібні. Якщо буде їх нестача, то волосся стане ламкими, а шкіра – сухою.
У знежирених продуктах часто додають крохмаль для стабілізації й обсягу, а ще ароматизатори та підсолоджувачі. Без них знежирений сирок, наприклад, ви не захочете. Тому краще вибирати продукти середньої жирності (творог – 4 – 9%, молоко і кефір - 2,5 – 3,2%),
– порадила Світлана Нікітчук.
Тому вона підсумувала, що треба їсти все, але пам'ятати про міру.
Головне – це, щоб ваше харчування було збалансованим, тоді ні шматочок торта раз в тиждень, ні стакан молока не принесе вам шкоди,
– додала лікарка.