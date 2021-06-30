Нутрициолог назвала 3 типичные ошибки людей, которые начинают худеть

Многие люди, когда хотят избавиться от лишнего веса, допускают много ошибок в питании. И так вредят своему здоровью.

Нутрициолог Светлана Никитчук назвала три самые распространенные ошибки при похудении.

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Монодиеты

Таких диет много в интернете – нужно оставить в рационе только гречку, кефир или яблоки.

"Это не имеет ничего общего с правильным питанием! Просто запомните это как аксиому! Любая монодиета – это сильный стресс для организма", – рассказала врач.

После окончания такой диеты потерянные килограммы вернутся, а еще могут добавиться новые. Дефицит витаминов и микроэлементов, необходимых для правильного функционирования организма, не добавляет здоровья.

Исключение из рациона целых групп продуктов без веских оснований

По словам Светланы Никитчук, чаще всего "воплощением зла" объявляют молочке, сахар, глютен и превентивно отказываются от их употребления.

Это грозит не только дефицитами, но и развитием реальной, а не выдуманной непереносимости,

– сказала врач.

Советы от нутрициолога:

если у вас нет подтвержденной лактазной недостаточности, то вам можно употреблять молочные продукты

если нет аллергии на глютен, диагностированной врачом-аллергологом, то вам можно зерновые и мучные продукты

если вы придерживаетесь нормы потребления сахара, он вам не повредит



Не нужно исключать молочные продукты из рациона​ \ Photo by Brian Suman on Unsplash

Обезжиренные продукты

Жиры – это враг №1 в представлении многих людей, которые худеют. Но нашему организму они нужны. Если есть их недостаток, то волосы станут ломкими, а кожа – сухой.

В обезжиренных продуктах часто добавляют крахмал для стабилизации и объема, а еще ароматизаторы и подсластители. Без них обезжиренный творожок, например, вы не захотите. Поэтому лучше выбирать продукты средней жирности (творог – 4 – 9%, молоко и кефир – 2,5 – 3,2%),

– посоветовала Светлана Никитчук.

Поэтому она подытожила, что надо есть все, но помнить о мере.

Главное – это, чтобы ваше питание было сбалансированным, тогда ни кусочек торта раз в неделю, ни стакан молока не принесет вам вреда,

– добавила врач.