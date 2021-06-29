Нутриціологиня Надія Андрєєва розповіла, що варто врахувати при відмові від цукру або зменшенні його кількості в раціоні.

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Глікемічний індекс ваших десертів

По можливості, він повинен бути не високий. Тому краще використовувати не сильно солодкі підсолоджувачі: кокосовий цукор, у якого глікемічний індекс 35, сироп топінамбура – глікемічний індекс 17, або стевія – глікемічний індекс 0.

Білки та жири

Для того, щоб максимально підтримати баланс цукру в крові, треба зробити акцент на білках і жирах із зовсім невеликою кількістю підсолоджувача або зовсім без нього. Наприклад, кероб, лукума, мигдальне та кеш'ю масло. Вони солодкуваті самі по собі і їх можна доповнити корицею або ваніллю.



Солодке можна замінювати фруктами \ Photo by Karoline Stk on Unsplash

Додавайте у свій раціон:

Свіжу або домашню горіхову пасту (урбеч)

Кокос

Гіркий шоколад (какао і масло какао)

Активізовані горіхи або насіння

Ягоди та фрукти

"Зараз літо, робіть ставку на ягідні та фруктові десерти без додаткового підсолоджувача для приготування желе, салатів з м'ятою", – зазначила лікарка.

Крім підсолоджувачів, можна використовувати спеції й екстракти. Наприклад, корицю, кардамон, троянду, мигдаль або ваніль, які теж дуже додадуть смаку.

Пам'ятайте, що в будь-якому випадку ваше харчування не повинно бути засновано на десертах. Краще їх обмежити до 1 – 2 разів на тиждень в дні підвищеної активності. Ми в родині любимо шоколад з керобу, активовані горіхи з корицею і кокосову панакоту з кардамоном і трояндою,

– підсумувала Надія Андрєєва.