Можливо, ви вже кілька місяців чи тижнів намагаєтеся схуднути, проте не бачите результату? Що ж, цілком ймовірно, ви припустилися деяких помилок, які гальмують втрату ваги чи можуть призвести до повністю протилежного результату.

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Ви покладаєтеся на швидкі дієти

Якщо ви хочете скинути 10 кілограмів за тиждень, на вас очікує серйозне розчарування, адже зробити це здоровим способом неможливо. Деякі дієти, які дуже сильно обмежують споживання калорій, можуть дати вам короткотривалий бажаний результат.

Проте якщо ваш раціон передбачає вживання одних тільки грейпфрутів та капустяного супу, струнка талія залишиться з вами ненадовго. Коли ви їсте дуже мало калорій, ви привчаєте свій метаболізм до повільної дії, і щойно ви повернетеся до звичного харчування, ви не тільки відновите усю втрачену вагу, але й можете набрати зайві кілограми.

Окрім того, нестабільне неповноцінне харчування може призвести до серйозних проблем зі шлунком та травною системою.

Ви пропускаєте сніданок

Може здатися, що пропуск сніданку – це чудовий спосіб скоротити калорії, що ви споживаєте протягом дня, проте це не так. Якщо ви пропустите цей прийом їжі, решту дня ви почуватиметеся голодними й невдоволеними. Це може призвести до незапланованих перекусів шкідливою їжею чи споживання більшої, ніж потрібно порції за обідом.

Натомість спробуйте снідати продуктами, які містять багато білка та клітковини – ця їжа втамує голод та дасть вам енергію, необхідну для продуктивного дня. Також дослідження показали, що люди, які снідають щоранку, мають більше шансів підтримувати здорову вагу.



Сніданок дуже важливий для правильного харчування / Фото Pexels​

Ви багато перекушуєте

Навіть якщо ви підраховуєте калорії під час кожного прийому їжі, ймовірно, ви не враховуєте усі перекуси, які робите між ними. Можливо, настав час прибрати печиво зі столу, щоб не їсти його між сніданком та обідом.

Часто саме такі незаплановані перекуси псують раціон та заважають вам ефективно скидати вагу. Тож для того, щоб позбутися зайвих кілограмів, спробуйте контролювати кількість бутербродів чи чипсів, які споживаєте між основними прийомами їжі.

Ви п'єте занадто багато калорій

Коли люди слідкують за їжею, вони часто забувають, що у напоях також містяться калорії, і деякі з них можуть призвести до набору небажаної ваги. Деяка кава з додаванням вершків, сиропів та цукру чи солодкі алкогольні напої можуть містити понад 500 калорій. Виявляється, досить калорійними є також газовані напої та звичайні фруктові соки.