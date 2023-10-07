Якщо ви шукаєте нові продукти, які можна додати до свого щоденного харчування, то лікарка Мелісса Ріфкін підібрала для вас чудовий список. Та окрім зміни раціону не забувайте й про те, що вам потрібно пити багато води, адже гідратація вкрай важлива для стану шкіри.

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Волоські горіхи

Ви могли думати, що єдині продукти, у яких ви можете знайти жирні кислоти омега-3 – це риба, проте ці корисні речовини можна відшукати і у волоських горіхах.

Горіхи, окрім того, є й чудовим джерелом цинку, що також може покращувати стан шкіри. Річ у тому, що цей матеріал потрібен для роботи бар'єрної функції шкіри та допомагає у загоєнні ран. Також цинк виконує антизапальні та антимікробні функції.

Ви можете додавати волоські горіхи до інших страв – наприклад, вівсянки, або ж вживати їх як окрему закуску.

Помідори

Виявляється, у помідорах є чимало вітаміну С – ця поживна речовина є антиоксидантом і сприяє виробленню колагену у тілі. Окрім того, цей білок може підвищувати еластичність шкіри і протидіяти появі зморшок.

Варто їсти багато помідорів і для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Втім, чимало фруктів та овочів насичені вітаміном С, тож всі вони можуть покращити стан вашої шкіри. Для того, щоб отримати це більше користі від цього овочу, ви можете полити помідори оливковою олією перед вживанням.

Зелений чай

Певно, вам вже доводилося чути про те, що зволоження є дуже важливим для стану вашої шкіри. Та це не означає, що весь час ви повинні пити тільки воду, адже зелений чай може стати чудовою альтернативою. Чай може бути навіть більш корисним вибором, адже він може забезпечити не тільки зволоження, але й деякі інші переваги для шкіри.



Чай дуже корисний для стану шкіри / Фото Pexels

Зокрема, зелений чай відомий тим, що у ньому міститься чимало антиоксидантів, а це робить його корисним і для захисту від сонця. Регулярне вживання цього чаю може покращити еластичність та текстуру шкіри, тож насолоджуйтеся напоєм, проте уникайте додавання цукру, адже це може тільки нашкодити вашому лицю.

Перець

Для вашого здоров'я та шкіри будуть корисні будь-які види перцю: зелений, червоний, жовтий чи помаранчевий. У цьому овочі також є досить багато вітаміну С, що робить його чудовим доповненням до будь-якого раціону.

Одне з досліджень показало, що жінки, які вживали досить багато вітаміну С, мали набагато менші шанси отримати багато зморшок за тих, які не отримували достатньо цієї речовини.

Всього у одній порції нарізаного болгарського перцю є 120 міліграмів вітаміну С – і ця кількість може покрити добову норму вживання речовини дорослою людиною.

Ківі

Всього у одному ківі міститься аж 64 міліграми вітаміну С, проте також у цьому фрукті є і вітамін Е. Цей вітамін сприяє цілісності шкіри та захищає епідерміс від ультрафіолетового випромінення.

Окрім того, у ківі є й антиоксиданти, які також захищають клітини шкіри. Ви можете вживати його у фруктових салатах чи додавати у смузі, або й просто їсти цілим.