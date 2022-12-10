Про серйозні ризики для головного мозку попереджають вчені Університеті Плімута, які виявили причини жахливої інфекції з фатальними наслідками саме у роті.
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Чому важливо підтримувати гігієну ротової порожнини
Нове дослідження каже, що погана гігієна може призвести до смертельної хвороби – абсцесу головного мозку. Ця недуга виникає внаслідок гематогенного або контактного поширення локальних інфекцій, першоджерело яких визначити дуже важко.
Група вчених зібрала дані медичних досліджень 87 людей, які звернулись до лікарні з хворобою абсцесу головного мозку. Учасники пройшли додаткові дослідження: забір зразків абсцесу та бактеріологічний посів матеріалу.
Причину інфікування лікарям так і не вдалось встановити, проте з'ясувалось, що у ротовій порожнині 52 хворих зустрічались у 3 рази частіше бактерії, які викликають інфекції рота. У людей також виявили бактерію Streptococcus anginosus, яка пов'язана з фарингітом, бактеріємією та інфекціями в мозку, легенях і печінці. Тож ротова порожнина, ймовірно, може бути джерелом і для інфекції абсцесів мозку.
Подбайте про якісну гігієну рота / Фото Pexels
Нове відкриття привертає більшу увагу до проблеми та можливого її походження. Також вчені припускають, що це спонукатиме людей дотримуватись гігієни ротової порожнини та можливо покращити процес очищення в цілому.
Надалі дослідники планують вивчати зв'язок між ротовими інфекціями та хворобами мозку, наприклад, хворобою Альцгеймера. Зараз тривають клінічні випробування, до яких залучають людей з високим ризиком серцевих захворювань. Вчені намагаються знайти розгадку проблем серцево-судинної системи у ротовій порожнині.