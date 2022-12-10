Про серйозні ризики для головного мозку попереджають вчені Університеті Плімута, які виявили причини жахливої інфекції з фатальними наслідками саме у роті.

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Чому важливо підтримувати гігієну ротової порожнини

Нове дослідження каже, що погана гігієна може призвести до смертельної хвороби – абсцесу головного мозку. Ця недуга виникає внаслідок гематогенного або контактного поширення локальних інфекцій, першоджерело яких визначити дуже важко.

Група вчених зібрала дані медичних досліджень 87 людей, які звернулись до лікарні з хворобою абсцесу головного мозку. Учасники пройшли додаткові дослідження: забір зразків абсцесу та бактеріологічний посів матеріалу.