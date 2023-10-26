Ця звичка може збільшити ризики деменції

Деменція – це жахлива хвороба, що вражає чимало людей у старшому віці. Деякі ваші звички можуть вплинути на ймовірність її появи. І, повірте, у вас вони також є.

Ви могли про це не знати, проте якщо більшу частину дня ви проводите сидячи, це може серйозно вплинути на ризики отримання деменції у майбутньому. Тож експертка з питань здоров’я Меггі Сівер радить дотримуватися поради вставати і трохи гуляти кожні 20 – 30 хвилин.

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Чим шкідливий сидячий спосіб життя

Виявляється, у США понад 60% людей не рухаються достатньо протягом дня. Окрім того, четвертина з усього населення США веде малорухливий спосіб життя, тобто не займається спортом взагалі.

Тож якщо значну частину вашого дня ви проводите сидячи або напівлежачи та не компенсуєте це згодом прогулянками та фізичними вправами, це може призвести до дуже неприємних наслідків для здоров’я. Зокрема, такі люди більш схильні до смертності через хвороби серця, діабет, високий кров’яний тиск та рак товстої кишки.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Окрім того, малорухливе життя може вплинути й на ваше психічне здоров’я та призвести до тривоги і депресії. Одне з нещодавніх досліджень показує, що існує навіть зв’язок між сидячим життям та здоров’ям мозку під час старіння.



Сидячий спосіб життя шкідливий / Фото Pexels

Літні учасники, які взяли участь у експерименті, носили браслети, які відстежували їхній рух. І в тих, що рухалися найменше, згодом була діагностована деменція. Отож, дослідники дійшли до висновку, що шанси отримати деменцію збільшуються у людей, які проводять 10 або більше годин у сидячому положенні.