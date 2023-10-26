Эта привычка может увеличить риск деменции

Деменция – это ужасная болезнь, поражающая многие в старшем возрасте. Некоторые ваши повадки могут повлиять на вероятность ее появления. И, поверьте, у вас они тоже есть.

Вы могли об этом не знать, однако, если большую часть дня вы проводите сидя, это может серьезно повлиять на риски получения деменции в будущем. Поэтому эксперт по вопросам здоровья Мэгги Сивер советует следовать совету вставать и немного гулять каждые 20 – 30 минут.

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Чем вреден сидячий образ жизни

Оказывается, в США более 60% людей не двигаются достаточно в течение дня. Кроме того, четверть всего населения США ведет малоподвижный образ жизни, то есть не занимается спортом вообще.

Так что если значительную часть вашего дня вы проводите сидя или полулежа и не компенсируете это впоследствии прогулками и физическими упражнениями, это может привести к очень неприятным последствиям для здоровья. В частности, такие люди более подвержены смертности из-за болезней сердца, диабета, высокого кровяного давления и рака толстой кишки.

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Кроме того, малоподвижная жизнь может повлиять и на ваше психическое здоровье и привести к тревоге и депрессии. Одно из недавних исследований показывает что существует даже связь между сидячей жизнью и здоровьем мозга во время старения.



Сидячий образ жизни вреден / Фото Pexels

Пожилые участники, принявшие участие в эксперименте, носили браслеты, которые отслеживали их движение. И у тех, кто двигался меньше всего, впоследствии была диагностирована деменция. Итак, исследователи пришли к выводу, что шансы получить деменцию увеличиваются у людей, которые проводят 10 или более часов в сидячем положении.