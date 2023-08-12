Ймовірно, вам вже доводилося чути про те, що на серце впливає кількість руху, куріння та харчування. Проте окрім цих факторів існують ще десятки менш очевидних причин, через які ви можете зіштовхнутися з неприємними хворобами.

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Стоматологічні проблеми

Важко повірити, але здоров'я ваших зубів та ротової порожнини в цілому дуже тісно пов'язане з благополуччям серця. Тож якщо вам потрібна додаткова мотивація для того, щоб двічі на день чистити зуби та користуватися зубною ниткою, пам'ятайте: бактерії з ясен можуть переміститися у кров та спричинити запалення кровоносних судин.

Не нехтуйте й візитами до стоматолога; експерти радять відвідувати лікаря для планової перевірки кожні 6 місяців. Якщо ж ви помітили почервоніння ясен або біль у них, негайно запишіться на прийом.

Нічна робота

Нові дослідження показали, що нічна робота, або така, в якій зміни припадають щодня на інший час, може серйозно нашкодити вашому серцю. Перш за все страждає циркадний цикл організму – тобто внутрішній годинник, який має сигналізувати тілу, що пора відпочивати чи прокидатися.

Та якщо ваш робочий день ненормований чи припадає на незвичний час, переконайтеся, що ви займаєтеся спортом, збалансовано харчуєтеся та регулярно відвідуєте лікаря. Ці прості дії допоможуть вберегти здоров'я загалом та серце зокрема.

Стояння у заторах

Ця проблема може спіткати багатьох водіїв – особливо, якщо вам доводиться пересуватися у годину пік. Стрес, який ви відчуваєте через всього одну годину перебування у заторі, може підвищити ймовірність серцевого нападу, а також збільшити ризик захворювання серця.

Шум, який ви чуєте на автостраді, також не надто корисний і часто викликає напругу. Тож якщо ви не можете уникнути пересування у годину пік, спробуйте розслабитися, ввімкнувши легку музику чи поспілкувавшись з попутником.

Хропіння

Якщо під час сну ви регулярно хропите, це може означати, що ви маєте серйозні проблеми зі здоров'ям, з якими не завадило б звернутися до лікаря. Тривале хропіння може призвести до стану апное – коли під час сну дихальні шляхи опиняються частково заблокованими, і це спричиняє паузи в диханні.



Хропіння може бути небезпечним для здоров'я / Фото Pexels

Розлад може бути пов'язаний з високим кров'яним тиском, нерегулярним серцебиттям та серцевою недостатністю. Натомість лікування може не тільки допомогти вам легше дихати уві сні, але й знизити ризики серцевих захворювань.

Поганий сон

Неправильний графік сну може спричинити чимало проблем зі здоров'ям, і серцеві захворювання – серед них. Якщо щоночі ви спите менше, ніж 6 годин, це може збільшити ймовірність підвищення артеріального тиску та рівня холестерину. А згодом нестача сну може стати однією з причин ожиріння та навіть діабету.

Втім, це не означає, що ви маєте спати цілий день. Якщо ви проводите у ліжку більше, ніж 9 годин, це може призвести до інсульту – одного з головних факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Тож якщо ваш графік сну незбалансований та уривчастий, зверніться до лікаря та спробуйте запровадити "гігієну сну": переконайтеся, що у вашій спальні темно, тихо й прохолодно.

Нещасливий шлюб

Важко повірити, та до проблем з серцем може призвести навіть невдалий вибір партнера. Одне з нещодавніх досліджень показало, що літні люди, які задоволені своїм шлюбом, мають нижчі ризики захворювання на хвороби серця.

Скоріш за все, це відбувається через стрес, який ви відчуваєте, коли перебуваєте поряд з неприємною людиною. Гормони стресу можуть впливати й на серцево-судинну систему.