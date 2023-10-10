До випадіння волосся можуть призвести безліч різноманітних факторів – пошкодження волосяних фолікулів, стрес, генетика чи захворювання волосся та шкіри голови. Щоб боротися з проблемою, вам потрібно визначити її причину та почати ретельний догляд за своїм волоссям. Про те, як правильно це зробити, розповіла докторка медичних наук Сонама Джесвані Рамрахіані.

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Чому волосся починає випадати

Одна з поширених причин випадіння волосся у жінок – алопеція. Це захворювання починається через не, що імунна система атакує волосяні фолікули та пошкоджує клітини. Зрештою це призводить до втрати волосся та перешкоджанню росту нового.

Зазвичай ця форма випадіння волосся викликана генетичними факторами.

Ще одна ймовірна причина випадіння волосся – часте заплітання його у шкідливі зачіски. Якщо ваша укладка стягує волосся біля коренів, зрештою це може спричинити його випадіння. Окрім того, пришвидшити цей процес можуть і різноманітні інструменти для укладки, зокрема, бігуді, фен, вирівнювач для волосся тощо. Особливо шкідливі вони у випадку, якщо ви не користуєтеся термозахистом.

Волосся може почати рости гірше, ламатися і випадати також через вплив хімічних речовин, що містяться у фарбі для волосся. Постійне фарбування може навіть змінити структуру волосяної кутикули та призвести до випадіння волосся по лінії його росту.

Засоби проти випадіння волосся

Перше і найпростіше, що ви можете зробити, щоб покращити стан своєї зачіски – це змінити свій раціон та дотримуватися здорової збалансованої дієти. Часто волосся випадає через дефіцит різноманітних вітамінів і поживних речовин. І вживання їх разом з їжею точно дасть позитивний результат.

Подумайте над тим, щоб їсти більше продуктів, багатих на вітаміни B, C, D та E, а також шукайте їжу, у якій міститься залізо та цинк. Це може бути листова зелень, овочі, фрукти, горіхи та насіння.



Здорове харчування може покращити стан волосся / Фото Pexels

Масаж шкіри голови також може виявитися досить дієвим методом. Дослідження показали, що якщо робити масажі регулярно, це посилить кровообіг шкіри голови та збільшить щільність волосся.

Для того, щоб зміцнити волосся та зробити його менш ламким, ви можете додати до свого звичного догляду і різноманітні ефірні олії. Особливо корисними будуть олії з розмарину і м'яти – вони допомагають зменшити випадіння волосся.

А ефірна олія з перцевої м'яти в лабораторних умовах змогла пришвидшити ріст шерсті у мишей, не впливаючи на їхню вагу та харчування.

Що не можна робити під час випадіння волосся

Окрім ретельного догляду за своєю зачіскою ви повинні також уникати деяких активностей і звичок, щоб не пришвидшити випадіння волосся. Зокрема, вам точно варто відмовитися від тугих зачісок, а натомість спробувати тримати волосся розпущеним або заплітати неміцні коси.

Відмовтесь і від жорсткого сушіння волосся феном чи рушником. Розчісувати його у вологому вигляді потрібно вкрай обережно, щоб не розтягти волосини та не зламати їх.

Також перевірте склад усіх продуктів для догляду за волоссям та переконайтеся, що вони не містять сульфатів, селіконів та парабенів, адже ці агресивні хімічні речовини можуть призвести до серйозного пошкодження волосся.