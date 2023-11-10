Дерматолог Джошуа Зейнхер зазначає, що випадіння волосся може бути викликано й кількома іншими причинами – це генетика, супутні захворювання, зовнішні чинники – укладка волосся феном, плойкою, і, звісно, харчування.

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Якщо ви хочете мати густе та красиве волосся та не помічати надмірного його випадіння, вам доведеться зменшити вживання деяких продуктів, якщо ви їсте їх занадто багато. Добре збалансоване харчування неодмінно принесе вашому волоссю користь.

Продукти, які можуть сприяти випадінню волосся

Спробуйте уникати продукти, які містять в собі оброблену рослинну олію, цукор та молочні продукти. Якщо вживати їх в надлишку, то вони викличуть запалення по всьому тілу, включаючи волосяні фолікули.

Солодке, смажена їжа та алкоголь посилюють запалення та окислювальний стрес, які руйнують основні гормони та негативно впливають на здоров’я волосся.



Волосся може випадати від неправильного харчування / Фото Pexels

Дерматолог Пол Джаррод Франк радить не зловживати продуктами тваринного походження, адже вони містять велику кількість вітаміну А. Дерматолог зазначив, що занадто багато вітаміну А може призвести до випадіння волосся.

Він додав, що продукти з високим вмістом вітаміну А містяться в яловичій чи баранячій печінці, жирній рибі, козячому сирі та вершковому маслі.

Які продукти підходять для здоров’я волосся

Дерматологиня та доктор медичних наук Паула Морган радить дотримуватися дієти повної корисних жирів. Додайте у свій раціон авокадо, риб’ячий жир та оливкову олію.

Вона також додала, що яйця, сочевиця, шпинат, лосось, нежирна курка, яловичина, свинина, броколі, помідори та інші фрукти – це гарний набір продуктів, які будуть сприяти росту здорового та неламкого волосся.