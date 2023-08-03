Ці продукти шкодять вашому мозку
Джерело:Eat this, not that
Дуже часто ви їсте їжу, яка може негативно вплинути не тільки на вашу вагу та загальний стан здоров'я, але й на роботу мозку. Щоб уберегтися від проблем з когнітивними функціями, варто відмовитися від цих продуктів вже зараз.
Чимало людей з віком починають відчувати проблеми з мисленнєвими процесами, тож шукати способи розв'язання цієї проблеми потрібно ще змолоду. Деяка їжа містить багато токсинів та може ускладнити роботу кровообігу.
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Смажена курка
Звісно, будь-яка їжа, смажена у фритюрі, чудово смакуватиме. Цю смажену їжу непросто замінити більш здоровими аналогами, проте пам'ятайте про те, що курка, приготована у такий спосіб, може нашкодити вам.
Одне з досліджень показало зв'язок між споживанням великої кількості смаженого та підвищеним ризиком когнітивних проблем. Та якщо ви не можете відмовитися від цього продукту, спробуйте натомість запекти курку, а не смажити її.
Желейні ведмедики
Так, ви, певно, й не підозрювали, що ці солодощі можуть так серйозно нашкодити вашому здоров'ю. Ці клейкі ведмедики, які можуть здатися здоровим перекусом, не містять нічого поживного, адже виготовлені в основному з цукру.
І цукор може бути корисним для організму, адже є основним джерелом глюкози та енергії, проте надмірне його споживання пов'язане з погіршенням пам'яті. Окрім того, деякі експерти пов'язують вживання цукру зі збільшенням ризику деменції у старшому віці.
Щоб уникнути цих ризиків, спробуйте замінити цукерки на більш поживні солодкі закуски – наприклад, фрукти.
Хот-доги
Чимало досліджень пов'язують вживання ультраобробленого м'яса з негативним впливом на здоров'я мозку. Виявляється, люди, які їдять більше обробленого м'яса, демонструють меншу здатність виконувати певні тести.
Хот-доги можуть нашкодити здоров'ю / Фото Pexels
На жаль, м’ясо, що містить нітрати та нітрити, таке як хот-доги, шинка та м’ясні делікатеси, підвищує ризик нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера та Паркінсона, а також раку, серцево-судинних захворювань та діабету,
– поділився доктор Бренесен.
Пончики
Пончики також можуть бути дуже смачними, проте ви навіть не можете оцінити тієї шкоди, що вони завдають вашому мозку. В цих ласощах також є дуже багато цукру, який негативно впливає на когнітивні функції.
Окрім того, пончики теж смажать у фритюрі, тож вживання цього продукту варто серйозно обмежити.