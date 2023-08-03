Эти продукты вредят вашему мозгу

Очень часто вы едите пищу, которая может отрицательно повлиять не только на вес и общее состояние здоровья, но и на работу мозга. Чтобы уберечься от проблем с когнитивными функциями, следует отказаться от этих продуктов уже сейчас.

Многие люди с возрастом начинают испытывать проблемы с мыслительными процессами, поэтому искать способы решения этой проблемы нужно еще смолоду. Некоторая пища содержит много токсинов и может осложнить кровообращение.

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Жареная курица

Конечно, любая еда, жареная во фритюре, будет очень вкусной. Эту жареную пищу непросто заменить здоровыми аналогами, однако помните о том, что курица, приготовленная таким образом, может навредить вам.

Одно из исследований показало связь между потреблением большого количества жареного и повышенным риском когнитивных проблем. Но если вы не можете отказаться от этого продукта, попробуйте запечь курицу, а не жарить ее.

Желейные мишки

Да, вы, вероятно, и не подозревали, что эти сладости могут так серьезно навредить вашему здоровью. Клейкие мишки, которые могут показаться здоровым перекусом, не содержат ничего питательного, ведь изготовлены в основном из сахара.

И сахар может быть полезен организму, ведь является основным источником глюкозы и энергии, однако чрезмерное его потребление связано с ухудшением памяти. Кроме того, некоторые эксперты связывают употребление сахара с увеличением риска деменции в старшем возрасте.

Чтобы избежать этих рисков, попробуйте заменить конфеты более питательными сладкими закусками – например, фруктами.

Хот-доги

Многие исследования связывают употребление ультраобработанного мяса с отрицательным влиянием на здоровье мозга. Оказывается, люди, которые едят больше обработанного мяса, показывают меньшую способность делать определенные тесты.



Хот-доги могут навредить здоровью / Фото Pexels

К сожалению, мясо, содержащее нитраты и нитриты, такое как хот-доги, ветчина и мясные деликатесы, повышает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета,

– поделился доктор Бренесен.

Пончики

Пончики также могут быть очень вкусными, однако вы даже не можете оценить вред, который они наносят вашему мозгу. В этом лакомстве также очень много сахара, который негативно влияет на когнитивные функции.

Кроме того, пончики тоже жарят во фритюре, так что употребление этого продукта следует серьезно ограничить.