Виявляється, точної відповіді на запитання "як часто потрібно мити підлогу" просто не існує. Тут потрібно враховувати відразу кілька факторів, і саме вони допоможуть вам визначити, коли пора робити вологе прибирання.

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Як часто варто мити підлогу

Експерти з прибирання переконані, що мити підлогу потрібно не рідше, ніж раз на тиждень. І найчастіше вологе прибирання потрібно робити у тих кімнатах, де можуть залишитися краплі від води чи пролитих рідин: тобто у ванній кімнаті та на кухні.

Звичайно, вам потрібно пропилососити або підмести підлогу перед миттям. І залежно від того, наскільки чистим ви хочете підтримувати свій дім, можливо, вам доведеться робити це частіше, ніж раз на тиждень,

– поділився експерт Хорхе Лейва.

Також потрібно й враховувати, скільки людей живе у домі, адже що більше мешканців, то частіше потрібно робити прибирання. Миття підлоги має бути зосереджене не навколо графіку, а навколо того, щоб підтримувати поверхні чистими.



Мити підлогу потрібно хоча б раз на тиждень / Фото Pexels ​

У нашому бізнесі був клієнт, якого ми відвідували двічі на тиждень (у вівторок і п’ятницю), і кожного разу його підлоги були жахливими. З іншого боку, у нас була пара, яку ми відвідували раз на два тижні, і їхні підлоги були бездоганними — я впевнений, що ця жінка підправляла підлогу між візитами,

– розповів Лейва.

Перш ніж мити підлогу, переконайтеся, що ви підмели чи пропилососили, адже інакше ви просто будете поширювати бруд по помешканню. І, звісно, намагайтеся відразу прибирати за собою – особливо це допоможе на кухні.

Якщо після кожного приготування їжі ви підмітатимете підлогу, це допоможе вам зберегти оселю більш охайною та прибирати рідше.

Хорхе Лейва також розповів, як найкраще підібрати швабру для миття підлоги. Він переконаний, що одноразові ганчірки, які останнім часом набувають все більшої популярності, не є найкращим варіантом.

Перш за все, ви можете використовувати їх всього раз, і тоді щотижневе прибирання вдарить по вашому гаманцю. І, звісно, такі ганчірки завдають серйозної шкоди навколишньому середовищу. Натомість краще використовувати мікрофібру – вона чудово утримує воду та бруд і залишає підлоги блискучими та чистими.