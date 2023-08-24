Ці 4 продукти необхідні, щоб зберегти кістки здоровими

Якщо у вас ламкі, слабкі кістки, саме час дещо змінити свій звичний раціон та додати до нього деякі продукти, які можуть покращити стан вашого здоров'я. Переконайтеся, що у вашому харчуванні достатньо вітамінів та мінералів.

З роками ваша їжа починає все більше впливати на ваше здоров'я загалом та скелет зокрема. Для того, щоб зберегти свої кістки міцними, вам варто додати до свого щоденного харчування деякі поживні продукти, багаті на кальцій та інші корисні речовини.

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Молочні продукти

Звісно, про молоко, сир та йогурти недарма згадують щоразу, коли говорять про здоров'я кісток: ці продукти багаті на кальцій, а це основна поживна речовина, що сприяє міцності кісток.

Якщо ви випиватимете всього одну склянку знежиреного молока, ви отримаєте чимало користі для свого організму. Зважайте на те, що жирність молока не надто сильно впливає на його користь для ваших кісток.

Та якщо ви обираєте знежирені варіанти продуктів, слідкуйте за тим, щоб вони були насичені вітамінами A та D.

Горіхи

Горіхи також містять кальцій, проте в них можна знайти й дві інші поживні речовини, що необхідні для нормальної роботи вашого організму та здоров'я скелета: магній та фосфор.



Горіхи корисні для кісток / Фото Pexels

Магній потрібен для того, щоб засвоювати та утримувати кальцій у кістках, а фосфор є ключовим елементом кісток. Ці елементи у собі мають різні види горіхів, тож ви можете додати до раціону волоські горіхи, ліщину, арахіс чи кеш'ю.

Квасоля

Усі види квасолі багаті на кальцій, фосфор та магній, тож цей продукт має обов'язково з'явитися у вашому раціоні. Окрім того, у квасолі міститься чимало білка та клітковини, і ці речовини вкрай необхідні вашому організму. Особливо корисною квасоля стане для тих людей, які дотримуються рослинної дієти.

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Рослинні продукти можуть бути дуже корисними у отриманні потрібної дози кальцію та додаткових поживних речовин.

Жирна риба

Одна тільки риба, на жаль, не зможе забезпечити вас усіма поживними речовинами, щоб гарантувати здоров'я кісток, проте вона може надати чималу частину їх. Риба багата на вітамін D, який є жиророзчинним та відіграє ключову роль у рості кісток.

Окрім того, саме цей вітамін допомагає кишківнику засвоювати кальцій. Та майже 50% населення споживають надто багато цієї речовини, тож подумайте про те, щоби додати більше риби до свого харчування.