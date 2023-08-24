Эти 4 продукта необходимы, чтобы сохранить кости здоровыми

Если у вас ломкие, слабые кости, самое время изменить свой привычный рацион и добавить к нему некоторые продукты, которые могут улучшить состояние вашего здоровья. Убедитесь, что в вашем питании достаточно витаминов и минералов.

С годами ваша еда начинает все больше влиять на ваше здоровье в целом и скелет в частности. Для того, чтобы сохранить свои кости крепкими, вам следует добавить в свое ежедневное питание некоторые питательные продукты, богатые кальцием и другими полезными веществами.

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Молочные продукты

Конечно, о молоке, сыре и йогуртах недаром вспоминают всякий раз, когда говорят о здоровье костей: эти продукты богаты кальцием, а это основное питательное вещество, способствующее прочности костей.

Если вы будете выпивать всего один стакан обезжиренного молока, вы получите немало пользы для своего организма. Учитывайте, что жирность молока не слишком сильно влияет на его пользу для ваших костей.

И если вы выбираете обезжиренные варианты продуктов, следите за тем, чтобы они были насыщены витаминами A и D.

Орехи

Орехи также содержат кальций, однако в них можно найти и два других питательных вещества, которые необходимы для нормальной работы вашего организма и здоровья скелета: магний и фосфор.



Орехи полезные для костей / Фото Pexels

Магний нужен для усвоения и содержания кальция в костях, а фосфор является ключевым элементом костей. Эти элементы имеют различные виды орехов, поэтому вы можете добавить в рацион грецкие орехи, орешник, арахис или кешью.

Фасоль

Все виды фасоли богаты кальцием, фосфором и магнием, поэтому этот продукт должен обязательно появиться в вашем рационе. Кроме того, в фасоли содержится немало белка и клетчатки, и эти вещества крайне необходимы вашему организму. Особенно полезной фасоль станет для тех людей, которые придерживаются растительной диеты.

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Растительные продукты могут быть очень полезны при получении нужной дозы кальция и дополнительных питательных веществ.

Жирная рыба

Одна только рыба, к сожалению, не сможет снабдить вас всеми питательными веществами, чтобы гарантировать здоровье костей, однако она может предоставить немалую часть их. Рыба богата витамином D, который является жирорастворимым и играет ключевую роль в росте костей.

Кроме того, именно этот витамин помогает кишечнику усваивать кальций. Но почти 50% населения потребляют слишком много этого вещества, так что подумайте о том, чтобы добавить больше рыбы к своему питанию.