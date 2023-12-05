Для того, щоб називати свій раціон по-справжньому збалансованим та здоровим, вам потрібно включити до нього різні групи вітамінів, зокрема і вітамін А. Дієтологиня Бріттані Моріарті розповіла, у яких продуктах міститься вітамін А.

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Гарбуз

Ви могли цього не знати, та у всього одній порції гарбуза можна знайти понад 200% рекомендованої добової норми вітаміну А. Тож якщо ви з'їдатимете всього по шматочку вашого улюбленого гарбузового пирога, чи просто печеного гарбуза, ви зможете отримати вітамін А через високий вміст бета-каротину.

Яловича печінка

Можливо, у вашому раціоні немає дуже багато яловичої печінки, та варто подумати над тим, щоб додати її до меню, адже це дуже хороше і поживне джерело вітаміну А.

Саме печінку чимало експертів та дієтологів вважають полівітамінним продуктом, і тільки з неї ви можете отримати навіть більше, ніж добову норму потрібного вітаміну А. Окрім того, ви зможете отримати з печінки і фолієву кислоту, мідь та залізо, а також дуже багато інших поживних речовин.

Морква

Про цей продукт ви вже точно чули раніше: саме моркву рекомендують вживати для підтримання здоров'я очей. І незалежно від того, чи ви любите їсти її сирою, чи вареною, вона однаково принесе вам досить багато потрібного вітаміну.



Морква може мати вітамін А / Фото Pexels

Один з чудових способів їсти моркву – додавати її у великій кількості до овочевих супів. Так ви отримаєте не тільки поживні речовини, але й цікавий колір та текстуру у страві.

Яйця з жовтком

Якщо ви полюбляєте яйця, це чудово, адже з цього продукту ви можете отримати не тільки чимало поживних речовин, але й багато білка швидкого приготування.

Окрім того, якщо ви їсте яйце разом із жовтком, ви також отримаєте і вітамін А, оскільки він міститься саме у цій частині продукту.

Листова зелень

Можливо, пер ша все ви думаєте про цитрусові, коли хочете збільшити споживання вітаміну А, проте його також можна знайти і у листовій зелені. Тож доповніть свої салати шпинатом та капустою, і ви відразу відчуєте приємні результати.