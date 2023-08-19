Перестаньте їх їсти: 6 продуктів, які шкодять вашому серцю

Кардіологи розповіли про небезпечні продукти, які погано впливають на здоров’я нашого серця. Краще уникайте кількох продуктів, щоб не нашкодити собі.

Якщо ви турбуєтеся про здоров’я свого серця, то постарайтеся обмежитися від деякої їжі, яка погано впливає на серце. Кардіологи кажуть, що вони ніколи не вживають ці продукти, або ж роблять це дуже рідко.

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Рублена печінка

"Печінка – це червоне м'ясо з дуже високим вмістом жиру. Я уникаю червоного м'яса, тому що в ньому дуже багато насичених жирів та трансжирів, а крім того, що вони шкідливі для серця, насичені жири можуть спровокувати остеопороз. Печінка особливо небезпечна, тому що це також орган, який фільтрує токсини, тому будь-які токсини зазвичай просто залишаються там", – розповіла кардіолог Стенфордського університету Елеонора Левін.

Сосиски на сніданок

Кардіолог Елізабет Клодаз розповіла, що сосиски багаті натрієм (що сприяє підвищенню кров'яного тиску) і багаті джерелом насичених жирів, які підвищують показники холестерину.



Сосиски на сніданок шкодять серцю / Фото з Pexels

Маргарин

Підроблене вершкове масло є дуже шкідливим, тому не варто використовувати його у приготуванні. Краще скористатися оливковою олією.

Стейк

"Я уникаю дуже жирного червоного м'яса, такого як стейк, тому що в ньому дуже багато насичених жирів. Клінічні дослідження показали, що споживання насичених жирів пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, раку та діабету", – розповів завідувач відділення кардіології Леонард Ліллі.

Смажена курка

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Кардіолог Санджай Маніар каже, що регулярне вживання смаженої їжі збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту за рахунок збільшення кількості насичених та трансжирів в організмі.

Пончики

За словами лікаря Джейн Морган, кардіолога з Атланти, багато пончиків смажать на олії, що містить трансжири, а це автоматично робить пончики важкими для серця.

"Трансжири підвищують рівень холестерину і цукру в крові, сприяючи розвитку діабету 2 типу, серцевих захворювань та інсульту", – зазначив лікар.