Банани вважаються досить безпечними для здоров'я фруктами, проте, як і з будь-якою іншою їжею, потрібно знати міру. Якщо ви з'їсте занадто багато цих фруктів, можете зіштовхнутися з неприємними для здоров'я наслідками.

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Збільшення ваги

Звісно, банани менш калорійні, ніж ваше улюблене печиво чи пачка чипсів. Та це не значить, що вони не можуть спричинити набір зайвої ваги. Виявляється, якщо ви не будете стежити за розміром своїх порцій, ви можете отримати надто багато калорій навіть від фруктів.

В одному банані середнього розміру є приблизно 105 калорій. До прикладу, у апельсині їх всього 62, а у мисці нарізаного кавуна – 45. Отже, якщо ви шукаєте низькокалорійний перекус, вам краще обрати інший фрукт або ж стежити за кількістю бананів, які ви їсте.

Мігрень

Якщо ви часто відчуваєте головні болі та мігрені, подумайте над виключенням бананів зі свого повсякденного раціону. Цей фрукт містить тирамін – речовину, що є фактично пусковим механізмом мігрені.

Пам'ятайте й про те, що шкірка банана містить у 10 разів більше цієї речовини, ніж банановий м'якуш, тож перевіряйте, чи ви ретельно зняли усю шкірку перед тим, як вживати фрукт.

Карієс

Банани надзвичайно багаті на крохмаль, а ця речовина може спричинити серйозний карієс, якщо ви не дотримуватиметеся правильної гігієни. Не забувайте про те, що варто полоскати рот після кожного прийому їжі та чистити зуби щонайменше двічі на день.

Зверніть увагу на те, що найбільше крохмалю у нестиглих бананах, і саме вони можуть призвести до найбільшої кількості проблем з зубами. Ви можете уникнути їх, якщо в магазині обиратимете стиглі плоди.



Велика кількість бананів може спричинити проблеми із зубами / Фото Pexels

Деякі дослідження показують, що банани можуть бути більш шкідливими для ротової порожнини, ніж шоколадні цукерки та жувальна гумка.

Сонливість

Якщо ви думаєте, що почати свій день з перекусу бананом – це хороша ідея, можливо, настав час змінити цю звичку. Навіть один банан може викликати у вас сонливість. Це відбувається через амінокислоту триптофан – він знижує розумову працездатність і хилить у дрімоту. Окрім того, банани також багаті на магній – мінерал, що сприяє розслабленню м'язів.

Втім, саме через ці властивості банана фрукт може стати чудовою закускою перед сном.