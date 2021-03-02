Профілактика розтяжок: 3 способи покращити еластичність шкіри

Розтяжки є у більшості людей. І практично кожен, хто знає про що ми зараз говоримо, мріє позбутися від набридливих дефектів шкіри. Проте, як і більшість глибоких шрамів, стрії можуть залишатися на тілі впродовж всього життя.

Розтяжки або стрії – це специфічний тип рубців на шкірі, які відрізняються забарвленням. Розтяжки формуються під час швидкого росту організму (під час статевого дозрівання) або в період вагітності. Зазвичай подібні утворення можна зустріти на стегнах, животі, грудях, попереку і сідницях.

Читайте також Як позбутися целюліту в домашніх умовах: поради масажистки

Причини виникнення розтяжок

По суті, розтяжки – це рубцеві утворення на шкірі, які виникають через зниження еластичності тканин та уповільнення вироблення природного колагену. В результаті відбувається руйнування волокон, а простір між ними заповнюється сполучною тканиною. У ній багато капілярів, тому спочатку стрії можуть мати червонуватий відтінок. Згодом рубці бліднуть і вже ніколи не засмагають.

Особливо схильні до розтяжок жінки, проте дефект може проявлятися і в чоловіків. Ще один факт – сприйнятливість до розвитку розтяжок здебільшого генетична, і, на жаль, в такому разі неможливо повністю запобігти їх прояву.

Не витрачайте гроші на лосьйони та креми, адже розтяжки утворюються зсередини, і ніщо, що ви застосовуєте місцево, не може протидіяти процесу.

Хороша новина полягає в тому, що ви можете підвищити захист від розтяжок, дотримуючися здорового способу життя, який допомагає підтримувати еластичність шкіри.

Здоровий раціон

Вживайте їжу, яка сприяє виробленню колагену: додайте в щоденний раціон продукти, багаті вітаміном С, В і Е. Для цього підійдуть цитрусові, зелень, овочі, горіхи та насіння.

Читайте також Від чорної смородини до помідорів: 20 продуктів з найбільшим вмістом вітаміну С

Більше вправ

Регулярні фізичні навантаження покращують кровообіг та підвищують еластичність шкіри. А деякі дослідження показують, що регулярні вправи навіть можуть відтермінувати старіння.

Вживайте багато води

Вживання великої кількості води – одна з найкращих речей, які ви можете зробити для зміцнення та оновлення шкіри. Крім того, підтримання водного балансу зміцнює імунну систему, активізує м’язи та покращує травлення.

Після того, як у вас виникли розтяжки, ви зможете усунути їх лише неприродними способами: лазерне лікування чи застосування місцевих ретиноїдів, які стимулюють вироблення колагену.

Попри те, що дехто відмічає, що змішування екстракту цибулі та гіалуронової кислоти або місцеве застосування засобів з вітаміном Е, можуть допомогти зменшити інтенсивність розтяжок на тілі, досі немає досліджень, які б підтвердили ці методики.

І найголовніше – попри те, що ваші розтяжки можуть ніколи не зникнути, ви можете змінити своє ставлення до них. Спробуйте прийняти та навіть полюбити їх. Ваше тіло – це ваш транспортний засіб, який пересуває вас життям і з часом такі фізичні сліди, як розтяжки, залишають на ньому відбитки про ваш досвід, ріст та зміни.