Фізіотерапевтка Тетяна Пробий-Голова, яку через унікальну техніку масажів, охрестили "вбивцею целюліту", поділилася 6 порадами, які допоможуть зменшити проблемні ділянки шкіри.

Українка Тетяна Пробий-Голова, яка керує клінікою Cellulite Slayer в Лондоні, користується чималою популярністю. Клієнти платять 140 фунтів стерлінгів за її фірмовий масаж "вбивця целюліту", повідомляє Dailystar. В Cellulite Slayer працює команда підготовлених косметологів-масажистів, які орієнтуються на такі проблемні ділянки, як стегна, сідниці, живіт та руки.

Втім, дороге задоволення можуть замінити й прості процедури вдома. Ними Тетяна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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​Регулярно приймайте ванни з англійською сіллю

Сіль Епсома містить магній і допомагає зменшити набряки, запалення та біль в суглобах. Експертка рекомендує проводити процедуру двічі на тиждень по 20–25 хвилин.

Щоб отримати бажаний результат – не варто економити солі. На одну ванну доведеться застосувати мінімум 500 міліграмів продукту.

Робіть щоденний самомасаж

Самомасаж збільшує кровообіг, стимулює роботу органів, допомагає організму очищуватися та покращує сон. Окрім цього, він уповільнює старіння шкіри.

Щодня проводьте руками по проблемних ділянках тіла і ви побачите, як змінюється ваша фігура.

Висипайтеся

Сон – це ключ до свіжого зовнішнього вигляду. Тому, коли мова заходить про рутинний догляд, варто зважати на те, скільки часу ви відпочиваєте.

Поки ви перебуваєте в сні, ваше тіло відновлюється. Саме це впливає на красивий зовнішній вигляд та покращує загальний стан шкіри.

Слідкуйте за раціоном

Не зосереджуйтеся на тому, щоб менше їсти, а шукайте продукти, які живитимуть ваше тіло.

Ви повинні вживати різноманітні продукти, які забезпечать збалансовану дієту та наситять тіло всіма речовинами, необхідними для нормальної роботи організму. Збалансована дієта повинна включати 5 порцій фруктів та овочів на день, клітковину, молочні продукти та ненасичені жири.

Також слід пити багато рідини. Орієнтуйтеся на 1,5–2 літри протягом доби.

Не забувайте про пілінг

Відлущування та зволоження верхнього ороговілого шару шкіри допоможе стимулювати клітини, які знаходяться нижче. Таким чином інші засоби для тіла, проникатимуть глибше, а отже – будуть ефективнішими.

Засмагайте

Так, зараз зима, але якщо ви прагнете отримати ідеальне тіло просто зараз, скористайтеся засобами самозасмаги або відвідайте солярій. Целюліт завжди менш помітний на засмаглих ногах.