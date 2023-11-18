Як провітрити квартиру взимку, щоб не випустити все тепло: дієві методи

Чисте повітря в квартирі чи будинку – життєва необхідність для кожної людини. Провітрювати приміщення треба обов’язково навіть взимку, втім важливо робити це правильно, аби не вийшло все тепло.

Провітрювання подарує нам не лише міцний та здоровий сон та заряд бадьорості, але й допоможе позбутися від розмноження хвороботворних бактерій, пише 24 Канал.

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Якщо не провітрювати житло, то як наслідок, у кімнатах може розвинутися цвіль та грибок на стінах, ви будете відчувати погіршене самопочуття, а ще погіршиться імунітет та знизиться концентрація.

Як провітрювати кімнати взимку

Відчиняйте вікно в кімнаті в зимовий період на 10 хвилин, а в сильні морози скоротіть час до 5 хвилин. За цей час повітря встигне змінитися на свіже, при цьому в кімнаті не стане різко холодно, оскільки тепло за цей час не встигне вийти.

Важливо відчиняти вікно повністю навстіж, а не лише за допомогою системи відкидного вікна. Використовуючи останній метод, режим повітря буде змінюватися повільно і ви навіть не відчуєте свіжого повітря в кімнаті.



Провітрювати квартиру взимку дуже важливо / Фото Pexels

Корисно провітрювати кімнату двічі на день – зранку після сну та ввечері перед сном. Позитивний результат ви відчуєте на собі одразу. Зранку свіже повітря допоможе вам швидше прокинутися, а вечірнє свіже повітря допоможе швидко заснути та міцно спати.

Зверніть увагу на запітнілі вікна, які ми часто можемо спостерігати на своїй кухні. Причина цьому – недостатня вентиляція та підвищена вологість, яка й призводить до появи грибка на стінах. Після приготування їжі обов’язково провітрюйте приміщення.

Уникайте у зимовий період протягів. Не варто провітрювати всі кімнати водночас, оскільки це лише призведе до надмірного переохолодження стін і підлоги.