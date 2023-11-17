Звісно, пилосос є звичною частиною вашого прибирання, та як часто ви глибоко очищаєте свої килими? Виявляється, це потрібно робити регулярно, та використовувати спеціальні засоби. Як часто це робити, розповіла Лорен Вікс.

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Як часто потрібно чистити килими

На жаль, не існує універсального рішення щодо того, як часто вам потрібно чистити ваші килими: все залежить від дуже багатьох факторів: від кольору килима до кількості людей, які проживають у домі.

Також на частоту прибирання у домі та чищення килима впливає наявність дітей чи домашніх тварин. Тож якщо у вашій квартирі інтенсивно рухається досить багато людей, глибоко очищувати килим варто хоча би раз на два місяці. Вам може здатися, що це надмірно часто, проте на вашому килимі точно є більше бруду, ніж ви можете побачити.

В інших випадках ви можете чистити килим раз на сезон. А якщо він немаркий на колір та у вашій оселі проживає небагато людей, достатньо буде чистити його всього раз на пів року.

Як правильно чистити килим

Якщо ви не хочете займатися чищенням килима самостійно, ви можете звернутися до професіоналів, які позбавлять вас від цього клопоту. Та якщо вам варто чистити килими досить часто, можливо, потрібно інвестувати кошти у власні засоби для чищення.



Перед очищенням килима потрібно пропилососити / Фото Pexels

Перед очищенням килима вам варто пропилососити ділянку, щоб позбутися будь-якого волосся, бруду чи сміття на ній, і попередньо обробіть усі видимі плями спеціальним розчином чи мийним засобом.

Після цього візьміть щітку для чищення килимів, спеціальний засіб та розведіть його з водою так, як це вказано на етикетці товару. Намагайтеся не пропустити жодного шматка килима, і так ви досягнете найкращого результату. Після закінчення чищення дайте килиму висохнути на повітрі і тільки після цього наступайте на нього знову.

Використовувати засіб для чищення килимів можна також на оббивці меблів, тож ця побутова хімія буде корисною у домогосподарстві.