Как проветрить квартиру зимой, чтобы не випустить все тепло: действенные методы

Чистый воздух в квартире или доме – жизненная необходимость для каждого человека. Проветривать помещение нужно обязательно даже зимой, но важно делать это правильно, чтобы не випустить все тепло.

Проветривание подарит нам не только крепкий и здоровый сон и заряд бодрости, но и поможет избавиться от размножения болезнетворных бактерий, пишет 24 Канал.

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Если не проветривать жилье, то как следствие, в комнатах может развиться плесень и грибок на стенах, вы будете испытывать ухудшающееся самочувствие, а еще ухудшится иммунитет и снизится концентрация.

Как проветривать комнаты зимой

Открывайте окно в комнате зимой на 10 минут, а в сильные морозы сократите время до 5 минут. За это время воздух успеет смениться свежим, при этом в комнате не станет резко холодно, поскольку тепло за это время не успеет выйти.

Важно открывать окно полностью настежь, а не только с помощью системы откидного окна. Используя последний способ, режим воздуха будет изменяться медлительно и вы даже не почувствуете свежайшего воздуха в комнате.



Проветривать квартиру зимой очень важно / Фото Pexels

Полезно проветривать комнату дважды в день – с утра после сна и вечером перед сном. Положительный результат вы почувствуете сразу. Утром свежий воздух поможет вам быстрее проснуться, а вечерний свежий воздух поможет быстро заснуть и крепко спать.

Обратите внимание на вспотевшие окна, которые мы часто можем наблюдать на своей кухне. Причина этому – недостаточная вентиляция и повышенная влажность, которая приводит к появлению грибка на стенах. После приготовления пищи обязательно проветривайте помещение.

Избегайте в зимний период сквозняков. Не следует проветривать все комнаты одновременно, поскольку это лишь приведет к чрезмерному переохлаждению стен и полов.