Проводимо вихідні правильно: 5 ознак, що ви не вмієте відпочивати

Вихідні – час для себе. Втім, більшість з нас звикли відкладати на суботу й неділю безліч справ, які не приносять задоволення та виснажують. Зібрали список з 5 речей, які є свідченням, що ви не вмієте розслаблятися.

У всіх нас різні уявлення про ідеальні вихідні: хтось мріє провести їх в ліжку, інші – планують насичене часопроведення, треті – відкладають на вихідні недороблену роботу. Однак не всі сценарії бажаного відпочинку допомагають нам розслабитися по-справжньому.

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Щоб уникнути крайнощів та допомогти вам краще відпочити, пропонуємо ознайомитися з коротким списком речей, які псують ваші вихідні. Впізнали себе? Спробуйте змінити вид діяльності або змінити планування робочого тижня.

Ви доробляєте незавершену роботу

Інколи щільний робочий режим не дає відпочивати навіть в законні вихідні. Проте відпочинок просто-напросто необхідний. Це підтверджують й дослідження, які показують, що перепрацювання негативно відбивається на нашому здоров'ї та емоційному стані. До того ж надмірна мозкова активність перешкоджає відновленню когнітивних функцій.

Якщо вам здається, що у вас немає часу на нічогонероблення, спробуйте змінити свій підхід до розподілу роботи та все ж виділіть принаймні один день на відпочинок. Гарантуємо, що ви швидко побачите різницю.

Ви проводите вихідні з фастфудом

Найменше у вихідні хочеться думати про обмеження. Це стосується і їжі: якщо впродовж робочого тижня ми намагаємося харчуватися збалансовано, то вихідні можна провести на дивані з піцою або в барі з коктейлем. Однак, якщо занадто захопитися таким відпочинок, є ризик отримати ще одну порцію втоми.

З наукової точки зору ситуація виглядає приблизно так: коли в організм надходить велика доза цукру, рівень глюкози різко підвищується. Протягом цього періоду ми відчуваємо приплив енергії, але командування перехоплює інсулін, який зв'язує глюкозу. Її рівень зменшується та стає навіть нижчим, ніж був до вживання піци. В результаті ми відчуваємо голод і втому.

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Ви збиваєте режим

Ще один популярний сценарій вихідного – лягти спати під ранок або спробувати відіспатися за весь тиждень. Однак і те й інше суттєво б'є по режиму сну. Тим, хто довго спав днем, буває важко заснути в недільний вечір. Тим, хто відновлювався після суботньої безсонної ночі не завжди легко відновитися за один день.

Це не означає, що потрібно позбавляти себе від всіх задоволень – просто підходьте до відпочинку зважено. Спробуйте налагодити режим сну в будні дні, щоб не страждати від втоми та планувати відпочинок з урахуванням часу на відновлення.

Ви не вилазите з соцмереж

Соцмережі стали невіддільною частиною життя, тож не дивно, якщо перегляд стрічки новин може зайняти кілька вільних годин.

Однак, якщо ви ігноруєте інші способи відпочинку, варто задуматися. Спробуйте обмежити кількість надісланих повідомлень, зам'ютити деякі чати та вимкнути сповіщення. Це стане хорошим початком інформаційного детоксу.

Ви займаєтеся домашніми справами всі вихідні

Ми не говоримо про ремонт чи планове генеральне прибирання. Однак, якщо всі ваші вихідні перетворюються в безкінечні домашні справи, існує ризик, що ви не відпочинете.

Подумайте, як можна розвантажити вихідні. Наприклад, прокидайтеся раніше кілька разів в тиждень, щоб навести лад в деяких кімнатах, завантажте пральну машинку на ніч або делегуйте частину домашніх справ клінінговим компаніям.